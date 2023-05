Suma fabuloasă cheltuită de Delia. Câte sute de euro costă parfumul ei preferat 

Delia le-a arătat fanilor pe Instagram unul din parfumurile sale preferate. Fană înrăită a parfumurilor arăbești, cântăreața le-a arătat admiratorilor, ultima ei achitiție în domeniu, un parfum care costă nu mai puțin de 360 de euro, adică ea a scos din buzunar în jur de 1.600 de lei, pentru această achiziție.

Parfumul este o cheltuială pentru oamenii de rând, însă pentru Delia este ceva normal, având în vedere că ea însăși este un brand. Și de asemenea vedeta câștigă sume serioase de bani. Nu doar din concerte, acolo unde show-ul este garantat, dar și prețurile pe măsură, ci și din emisiunile TV la care participă. Așa că își permite să-și cumpere cam tot ce vrea, lucru deja știut, având în vedere și stilul non-conformist al vedetei. Despre pasiunea sa pentru hainele oversize, achiziționate cam de la toate brandurile vedeta a vorbit la un moment dat, recunoscând că poarte haine largi din cauza mentalității de la noi.

„Sunt o victimă a mentalității”

„Sunt o victimă a mentalități. Prefer să mă schimb într-o cameră goală. Nu pot să mă schimb lângă o altă fată. Am chestia asta din copilărie. Pentru mine, hainele sunt o formă de protecție. Și un soi de comoditate. Vreau să fiu protejată nonstop. Vreau să se uite lumea la mine ca la un copil. Sunt o victimă a regimului în care am trăit și eu. Nu mă vezi cu decolteu. Eu nu știu cu ce să mă mai acopăr”, a povestit Delia Matache, într-un podcast. Mai ales că nu se ferește să spună că îi place mâncarea, deci hainele oversize o ajută în acest sens. „Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați. Am simțit, așa, o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit. Posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, a mai spus artista.