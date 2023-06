Suma colosală pierdută de Liviu Vârciu cu trupa L.A. Cum a fost păcălită una dintre cele mai populare formații ale anilor 2000

În urmă cu mai bine de 20 de ani, trupa L.A făcea furori pe piața muzicală din România. Liviu Vârciu, Aurelian Ciocan și Adrian Zainea au lansat piese de succes, care au devenit hituri în scurt timp. S-au menținut în topuri o bună perioadă de timp, însă în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate.

Trupa L.A a fost una dintre cele mai populare ale anilor 2000. Cu toate acestea, Liviu Vârciu susține că el și colegii lui nu au câștigat prea mulți bani în acea perioadă. Potrivit artistului, au pierdut aproximativ patru milioane de dolari, asta pentru că au fost păcăliți.

L.A, trupa cu mult succes, dar fără încasări

O parte a celebrei trupe L.A s-a reunit la petrecerea Unica Urban Party Ani de liceu’. Liviu Vârciu a urcat pe scenă cu Adrian Zainea și au cântat cele mai iubite melodii ale trupei L.A. au încins atmosfera cu melodiile „Ochii tăi”, „Femeia” și „Toată viața mea”.

În cadrul evenimentului, Liviu Vârciu și Adrian Zainea au povestit cum o trupă de succes a încasat extrem de puțini bani de pe urma activității lor muzical. Trupa L.A a pierdut aproximativ 4 milioane de dolari, asta pentru că altcineva încasează drepturile de autor. Liviu Vârciu a ținut să precizeze că lucrurile nu vor rămâne așa pentru mult timp.

„Noi nu am făcut niciodată bani pe drepturi de autor. Drepturile noastre sunt la niște oameni… Încă nu m-am pus eu un pic pe treabă, dar o să mă pun de luna viitoare. Noi nu prea am încasat din drepturi de autor, noi am încasat mult din concerte. Nu am încasat din vânzările albumelor, chiar dacă am fost cea mai bine vândută trupă din România. Am fost băieți săraci… Noi ne mulțumeam cu concertele”, a spus Liviu Varciu, potrivit unica.

Cum a fost păcălit Liviu Vârciu și câți bani a pierdut cu trupa L.A

Artistul a precizat că la vremea respectivă ei primeau bani din concerte, dar fără drepturi de autor. Acesta nu a fost singura pierdere a celor trei membri. Potrivit lui Liviu Vârciu, au vândut un album care valora 4 milioane de dolari pe 5.000 de dolari și o vacanță. Nici cu cartea L.A nu au făcut o afacere prea bună. Au dat-o cadou, iar valoarea ei era de 120 de mii de euro.

„Noi am dat un album care a făcut în jur de 4 milioane de dolari în 2001 pe o ladă de Wembley și 5.000 de dolari să mergem într-o vacanță. Și cartea L.A. a făcut vreo 120 mii de euro, pe vremea aia un apartament era 10 mii. Noi am făcut-o cadou. Am zis doar să o scoată să fie color, le-am zis să ne facă CD-ul color și e gratis, nu e problemă”, a mai spus Vârciu.

Adrian Zainea susține că atunci când a făcut parte din trupa L.A era mult prea tânăr ca să cunoască legi. Și-au aflat drepturile pe parcurs, însă a fost mult prea târziu.

„Când ne-am apucat de muzică nu erau foarte multe trupe în România. Am avut un succes foarte mare, noi având vârsta de 18 – 19 ani, nu știam noi cu legile, cu drepturi de autor. Am aflat după că am fost furați la mare stil. Dar aia e, în viață mai și pierzi. Viața merge înainte… Dar, totuși, trebuie să fim atenți”, a spus si Adrian Zainea.

Primul album al trupei L.A nu a adus niciun ban celor trei membri

Liviu Vârciu a vorbit despre primul album lansat de trupa L.A, care a fost primul CD color din România. Albumul a avut un succes colosal, fiind vândut în 865.000 de exemplare, pe acte. Deși succesul a fost unul mare, artiștii nu au primit mare lucru pentru munca lor.

„Pentru primul album L.A. eu nu am luat nici un ban. Eu l-am dat cadou. Am vrut să-mi pună poza pe copertă. Atât! Şi am zis: bă, dacă-mi pui poză pe copertă, eu nu vreau nimic. Şi el mi-a zis: îţi fac şi CD-ul color. A fost primul CD color din România. Am vrut să mă văd color, galben cum eram. Mi-a dat cadou o ladă de gin şi o ladă de ulei. Albumul s-a vândut în 865.000 de exemplare, pe acte, noi nu ştim cât au vândut fără acte. S-au luat 2 dolari pe bucată, iar asta înseamnă un milion şase sute de mii de dolari. Atât s-a câştigat pe album, pe acte. Eu l-am dat gratis pe o ladă de gin şi că m-a făcut color. Apoi, mi-a dat 5.000 de euro să mă duc într-o vacanţă. Eu nu ştiam fraţilor nimic pe vremea aia. Părinţii noştri nu au avut posibilităţi, am fost săraci, aveam câte o pereche de pantaloni pe care o spălam şi iar o îmbrăcam”, declara Vârciu în urmă cu ceva timp.