Suedia. Ce se va întâmpla cu procesul de aderare la NATO

Erdoğan, care se află la New York pentru a participa la a 78-a Adunare Generală a Națiunilor Unite continuă întâlnirile de la Casa Turciei.

Printre aceste întâlniri s-a numărat și cea cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Întâlnirea, care a avut loc cu ușile închise, prezența presei fiind interzisă, a avut loc la Casa Turciei și durat 50 de minute, scrie aksam.com.tr.

După primirea lui Stoltenberg, Erdoğan a postat pe contul său de pe rețelele de socializare următoarele: „Ne-am întâlnit cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite și am evaluat problemele regionale și globale de pe agenda noastră. Așa cum s-a întâmplat întotdeauna, vom continua să oferim cel mai activ sprijin misiunilor NATO.”

Suedia și aderarea la NATO

Pe de altă parte, s-a anunțat că la întâlnire au fost prezenți ministrul de externe, Hakan Fidan, ministrul industriei și tehnologiei, Mehmet Fatih Kacır, șeful MIT (Organizația Națioanală de Informații a Turciei-n.trad.) İbrahim Kalın și consilierul-șef al președintelui Erdoğan, ambasadorul Akif Çağatay Kılıç.

Şi Soltenberg a postat următoarele pe contul său de pe rețelele de socializare: „Am fost mulțumit de întâlnirea pe care am avut-o la New York cu președintele Erdoğan. Am discutat despre intensificarea luptei împotriva terorismului și i-am transmis mulțumirile mele pentru efortul depus pentru revitalizarea acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagră. Așa cum am căzut de acord la Vilnius, Parlamentul Turciei va aborda în cel mai scurt timp posibil problema aderării Suediei la NATO.”

„Stoltenberg a discutat cu Erdoğan subiectul Suedia”

Presa suedeză a acordat atenție acestei întâlniri. Aftonbladet, unul dintre principalele cotidiene din Suedia, scrie: „Stoltenberg a discutat cu Erdoğan subiectul Suedia.” De asemenea, presa suedeză a remarcat că în postarea sa președintele Erdoğan nu a făcut nicio referire al Suedia.

Şi Dagens Industri, care se numără printre cotidienele care au făcut referire la această întâlnire, acordă atenție declarației lui Stoltenberg.

La rândul său, cotidianul Expressen menționează declarația lui Stoltenberg, punând accent pe afirmația „În cel mai scurt timp”, și face referire și la punctul de vedere al Ungariei.

Cotidianul Hallandsposten este un cotidian care consideră situația ca fiind una fără speranță. Amintind declarația lui Stoltenberg, cotidianul scrie: „Față de sugestiile bune avansate, în acest moment data și situația sunt incerte.”

Iar ziarul Dagbaldet, care face și el referire la întâlnirea dintre Erdoğan și Stoltenberg, scrie că cei doi oficiali au discutat despre aderarea Suediei la NATO. ( Rador)

https://www.aksam.com.tr/dunya/isvec-basini-nato-sureci-nasil-olacak/haber-1401404

Traducerea: Emel – Birgül Mauki/RADOR RADIO ROMÂNIA/emauki/fmatei