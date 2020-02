La 30 octombrie 2017, marina americană a informat că un prim test a unei rachete convenționale „cu viteză rapidă de lovire și rază de acțiune intermediară” (CPS FE-1) a fost realizat în Kauai (Hawai) în scopul colectării de date cu privire la zborurile hipersonice.

De atunci, orice informație cu privire la testele hipersonice a fost ținută la secret. Abia în februarie 2019, în cadrul acestui program, Lockheed-Martin a obținut un contract în valoare de 846 milioane de dolari, pentru „concepția, dezvoltarea, construcția și integrarea motoarelor-rachetă”, ale viitoarelor arme hipersonice.

În timp ce US Air Force și US Army au comunicat în ultima vreme despre programele lor hipersonice (la fel și Rusia, care a anunțat că a introdus în serviciu sistemul său hipersonic Avangard), secretarul US Navy, Thomas Modly, a insistat recent cu privire la necesitatea accentuării eforturilor din partea marinei americane în acest domeniu.

„În fapt, aplicațiile posibile ale tehnologiei hipersonice au schimbat deja natura spațiului de luptă, așa cum a făcut-o tehnologia nucleară secolul trecut”, a spus Modly.

La nivel bugetar, US Navy vrea să investească un miliard de dolari pentru a-și dezvolta capacitățile programului Conventional Prompt Strike-CPS.

„Programul CPS va oferi o capacitate de lovire precisă și rapidă împotriva unor ținte situate în medii contestate”, a pledat marina americană.

În privința tipurilor de nave care vor opera astfel de arme, inițial s-a vorbit despre patru submarine nucleare din clasa Ohio.

