28,29 decembrie

Subiect de sezon. Lista marilor băutori celebri. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 28 decembrie s-au născut Woodrow Wilson, Denzel Washington, Richard Clayderman, Laurenţiu Cazan, Nicolae Kirculescu, Gheorghe Berceanu.Pe 29 decembrie s-au născut Pablo Casals, madame de Pompadour, Andrew Johnson, Emil Fuchs, Charles Macintosh, Charles Goodyear, Jon Voight, regina Elisabeta a României (Carmen Silva), Ovid Densuşianu, Sergiu Dan.

În calendarul creştin-ortodox, pe 28 decembrie sunt cei 20.000 de mucenici arşi la Nicomidia. Şi Sf. Glicherie. Şi noi avem arşii noştri, mucenicii noştri. Sunt 64 la număr, dar sunt ai noştri, rugaţi-vă pentru ei, pentru sufletele lor plecate înainte de vreme şi familiile îndurerate pentru totdeauna!

Tradiţional, în ”Kalendar”, Îngroparea Crăciunului. “Obiceiul “îngropării Crăciunului”, de fapt a anului vechi, care a trecut, are o vechime considerabilă, fiind unul dintre cele mai arhaice elemente surprinse de calendarul popular.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 561.

Obiceiuri vechi de care ar trebui să ne amintim în această prăpastie în care am fost aruncaţi de istorie și de cei puternici. Trebuie să ne ţinem de ceva, să ne agăţăm, să nu ne prăbuşim în neant şi în uitarea raselor. Acest lucru poate începe cu folclorul, cu obiceiurile, cu tradiţia. Legea strămoşească. Sunt repere fixe, să ne amintim cine am fost cândva, ca să putem să fim “cineva” în viitor.

În apropiere de Anul Nou, oricând ar fi căzut, mai toate popoarele europene aveau obiceiul de a întreba zeii, divinităţile, apoi pe bunul Dumnezeu, ce se va întâmpla cu ei în anul ce va să vie. Sărbătoare care se numea în diferite feluri, dar care are o vechime aşa de mare că nu se ştie de când, de unde, cine şi ce a produs-o. S-a uitat… Doar Lupul Şchiop mai ştie!

Şi uitând, ne pierdem, cădem. Ne pierdem dreptul asupra lucrurilor, pe care nu mai ştim cum le cheamă pe adevăratul nume și așa nu le mai stăpânim, ne pierdem dreptul asupra pământului pentru că nu mai ştim cine suntem şi nu mai ştim cine a sângerat de moarte ca să apere pământul ăsta, pentru că era al lor, era al țării. Cădem…

Nimic în „kalendar”, anul nou al dacilor a fost acum o lună, iar în calendarul creştin ortodox, pe 29 decembrie, sunt Sfinţii Marcel şi Tadeu şi cei 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Cercetătorii evrei spun că cifra pruncilor ucişi este mult exagerată, cum sunt multe “minuni” prin scrierile lor. Probabil – atunci lumea era mică şi erau puţini oameni, istoricii nu cred că, acum două mii de ani, existau în tot Orientul Apropiat şi Mijlociu 14.000 de prunci, de copilași sub doi ani, în acelaşi moment!

Diferenţa de câteva zile dintre Crăciun şi Anul Nou ne duce cu gândul la „epagomene”, cele cinci zile de la sfârşitul Anului Iulian în care greco-romanii sărbătoreau şi petreceau, fiind, după cum spune Plutarch, „furate de la Zei”, în orice caz, ieşite din tiparul cotidian. În Roma antică, de exemplu, se bea mult, se cânta pe străzi, ce mai, petrecere fără reguli, fără constrângeri, timp de cinci zile!

Se bea mult… şi în zilelele nostre se bea, poate la fel de mult. Din nefericire, circa 80% din ceea ce se bea în aceste zile de sărbătoare sunt băuturi relativ toxice. Unele şi contrafăcute, altele doar toxice. În ceea ce priveşte marii băutori de alcooluri, personalităţi, oameni celebri, Sean Braswell, senior writer, menţionează următoarea listă, eu cred că într-o ordine întâmplătoare, nimeni nu a stat să măsoare cât bea unul, sau altul dintre oamenii celebri:

Regina Mamă. Zvonurile spun că regretata mamă a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Irlandei de Nord, etc, regina mamă, care a încetat din viaţă la 101 ani, avea obiceiul să consume zilnic o sticlă de 0,5 litri de gin, neapărat britanic de la ţară, diluat cu apă tonică. Acest obicei nu a oprit-o să-şi îndeplinească toate datoriile la care o obliga protocolul. Fără să arate o clipă ginul din interiorul ei. A rămas de pomină felul cum cerea ea, însoţitorilor ei, formaţi în marea majoritate din gay, pe care regina mamă îi găsea mai inteligenţi, mai curaţi şi mai culturali. Ei bine, jocul de cuvinte este intraductibil aşa că iată cum cerea regina mamă o duşcă de gin: „When one of you old queens has finished, can you bring this old queen a drink?”

William Faulkner. Marele scriitor american, de asemenea, bea distilate. Avea şi o vorbă: “civilization begins with distillation”. Nu era numai o vorbă, Faulkner bea zilnic cantităţi impresionante de „hot toddies”. Ce este un „hot toddy”? O băutură muntenească, scoţiană, foarte folositoare când vremea este rece şi ceţoasă. Tell me, când, în Scoţia, vremea nu este rece şi ceţoasă?!! Reţeta lui Faulkner cuprindea whiskey scoţian din cel mai bun, 50-100 ml., o ceşcuţă de ceai de Ceylon, cam 100 ml. concentrat, foarte fierbinte, o lingură de miere de tei, un baton de scorţişoară, ca să arate mai bine (există varianta şi cu scorţişoara bine râşnită, dar parcă nu este Faulkner!) şi o felie de lămâie verde. Marele scriitor nu se oprea la această băutură pe care scoţienii spun că le-o prescrie doctorul, doctor tot scoţian, din clanul Campbell, cu siguranţă. “I usually write at night. I always keep my whiskey within reach.” a declarat, marele scriitor.

Bette Davis. Una dintre divele Holywoodului, care a domnit cu autoritate, şapte decade, filmul american, obişnuia, în timpul filmărilor, un cocktail cu ceva foetaje. Cam atât, diva ţinea la siluetă! Dar, pe măsură ce înainta în vârstă, diva cunoscută pentru caracterul ei puternic şi ieşirile fără menajamente şi-a mărit şi numărul de cocktailuri. Unul după prima ţigare, al doilea după masa de prânz, obişnuitul cocktail cu foetaje, apoi cel de la ora cinci, apoi, oare la al câtelea rămăsesem? Nici ea, marea Bette Davis, nu ştiu dacă mai ţinea cont! Dar ce cocktailuri bea? Multe şi diverse, de la “Margarita” şi “Daiquri” la “Bloody Mary” şi clasicul “Martini”. Nu ştiu dacă există un cocktail cu numele ei, ar fi trebuit să existe, nu?

Iosif Visarionovici Stalin. Nu este pe lista lui Braswell, l-a ratat! Stalin, ca orice dictator, avea fobiile şi ideile lui fixe. Se temea că cineva, cumva, o să-l omoare cu otravă pusă în băutură. Aşa că bea numai un vin de la el de acasă, din Georgia, un vin excelent, să fim drepţi, adus de rudele lui apropiate, în mare taină şi fereală. Pe măsură ce grijile şi necazurile l-au marcat, a trecut la vodcă, din ce în ce mai tare. În timpul ultimului război mondial avea un ritual, o ultimă probă la care supunea un general, sau un politician, înainte să-i acorde încrederea sa, o misiune importantă. Îl invita în cabinetul lui şi scotea din partea stângă a biroului lui masiv făcut din stejar din Siberia, două păhăruţe din cristal de stâncă. Două bijuterii! Turna vodcă, din cea mai tare, în cele două pahare, cam 75-100 de ml. Generalul, sau omul politic, era obligat să strige: “În sănătatea dumneavoastră, Iosif Visarionovici!” Şi să bea dintr-o înghiţitură, tot paharul. Stalin umplea paharul de patru-cinci ori. Dacă “invitatul” putea să se mai ridice de la masă, să salute reglementar şi să părăsescă biroul, era bun! Acum, nu mai ştiu, Stalin a murit de comă alcoolică, sau l-a sufocat Beria cu perna?

Alexandru cel Mare. Sean Braswell îl pune pe marele macedonean pe lista marilor băutori pentru simplul fapt că sursele istorice susţin că cel care a cucerit lumea cunoscută, în secolul IV, înainte de Iisus, bea zilnic cam o amforă de vin tare, macedonean. Braswell ca orice american naiv şi fără cultura istoriei, spune că bea “trei sticle de vin” pe zi. O amforă cu vin avea cam trei litri jumătate, sticlele s-au inventat mult mai târziu! Pe de altă parte autorul american poate nu ştie că mai toată lumea, în antichitate bea vin, sau bere şi aproape deloc apă care era, de cele mai multe ori, infectată. Alexandru mai bea şi hidromel, băutura zeilor, obţinută prin fermentarea mierii de albine. Cantitatea de băutură era ceva obişnuit în antichitate, dar poate scandaliza, astăzi, pe un spirit protestant, pe un baptist, de exemplu. Braswll îl învinuieşte pe Alexandru că ar fi ucis un macedonean, la furie, fiind băut. Tell me, câţi a ucis în acelaşi condiţii Sfântul Ştefan cel Mare şi câte mii de ruşi a ucis Stalin la băutură? Cred că Alexandru cel Mare nu are ce căuta pe listă, decât dintr-un singur motiiv, pe care o să-l spun la sfârşit!

Frank Sinatra. Supranumit “baritonul bourbonului”, băiatul minune cu ochii albaştri ca cerul, era un mare amator de “Jack Daniels”. Atât de mare, încât famlia lui chiar l-a înmormântat cu o sticluţă din băutura menţionată în buzunar! Băutura nu l-a împiedicat pe Sinatra să devină The Godfather, şeful necontestat al industriei filmului şi a muzicii din State. Nimic nu se făcea fără aprobarea sa, de obicei un gest cu mâna stângă în care ţinea, mereu, paharul de cristal cu bourbon, sau scotch.

Ernest Hemingway. Marele scriitor american bea mult, bea orice. Pentru el nu băteau niciodată clopotele! La fel ca şi compatriotul lui, Faulkner, avea o vorbă despre băutură: “A man does not exist until he is drunk.” În 1939 a avut probleme serioase cu inima şi doctorul i-a interzis să mai bea mult. Hemingway a înţeles că o cam încurcase şi a încercat să se limiteze la trei scotch whiskey înainte de cină. Dar, nu a reuşit să renunţe la micul dejun cu ceai şi gin şi masa de prânz cu absint, vodcă şi vin roşu. Aici trebuie să risipim un mit. Hemingway nu s-a sinucis pentru că era beat mort. Nici vorbă! La începutul anului 1961 a fost diagnosticat cu hemocromatoză, o boală genetică metabolică care se manifestă prin reţinerea fierului în organsim peste limitele normale cu efecte devastatoare asupra sănătăţii. Nedorind să rămână o legumă, sau un paralitic într-un cărucior, Ernst Hemingway, simţind cum boala avnsează, şi-a zburat creierii în dimineaţa zilei de 2 iulie 1961, cu câteva zile înainte de ziua lui de naştere. Atât tatăl lui, cât şi sora şi fratele au ales acelaşi mod hotărât, voluntar şi curajos de a rezolva problemele nerezolvabile.

Dorothy Parker. O femeie fină, subţire, micuţă şi frumoasă. Poetă prolifică, cu multe volume scrise. În anii prohibiţiei, în State, era recunoscută drept cea mai mare băutoare a tuturor timpurilor. A participat la sute de întreceri la băutură, pe care le-a câştigat pe toate, ba mai bea încă două-trei pahare după ce-şi băga concurentul sub masă. Episodul cu întrecerea la băutură din filmul cu Indiana Jones, “Raiders of the Lost Ark” este inspirat din viaţa şi opera poetei Dotty Parker. Doctorii spun că avea în plus o enzimă, alţii spun că nu avea o enzimă, ce vreți, doctori, ceea ce îi permitea să bea cantităţi enorme de alcooluri tari fără să simtă efectele. Este considerată de mulţi autori cel, sau cea mai mare băutoare din toate timpurile!

Ceea ce doresc să subliniez, este că aceşti oameni celebri nu erau nişte beţivi, nişte stâlpi de cârciumă, care își beau mințile. Erau conducători şi creatori, două “profesii” care înseamnă solitudine, efort intelectual, invidii, duşmănii de moarte, eşecuri răsunătoare, necazuri şi frustrări. Gloria este rară, recunoştiinţa – un mit. Alcoolul, acidul cum spuneau mulți, fără să se refere la LSD, le oferea acestor oameni de excepţie un moment de euforie, poate uitarea şi un impuls pentru creaţie, pentru idei noi şi bune. Sigur, unii exagerau, dar cine nu exagerează! Alexandru cel Mare, de exemplu. A cucerit, la o băutură, toată lumea cunoscută în timpul lui!

Dacă ar fi să mă refer şi la marii oameni, mari băutori, din istorie sau din România modernă şi contemporană probabil că nu mi-ar ajunge o carte de telefon. Un sfat, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, oricum se apropie Revelionul cu băuturile lui: beţi băuturi curate, de producător, de la ţară, de la rude, prieteni, cu sursa şi conţinutul sigur şi ştiut. Puţin, dar bun şi sănătos!

Probabil că lista marilor băutori celebri este mai lungă, poate doriți domniile voastre să o completați, numai la [email protected], după cum știți, forumul este dezactivat. Repede, pentru că trecem la alt subiect, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 28,29 decembrie 2019

BERBEC Sectorul negustoriei este avantajat, aşa că poţi reface convenabil proviziile consumate în excesele alimentare de Crăciun. Consumul exagerat poate să-ţi dea dureri de cap, dar şi inspiraţie! Sâmbăta aceasta odihneşte-te, ca să te poţi distra în continuare. Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, dacă eşti la cumpărături. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi… Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la prietenii, partenerii sau rude de la mare distanţă.

TAUR Eşti avantajat de cei din jur, familie, prieteni. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile încep să-şi arate rezultatele. Nu schimba nimic din ce ai stabilit! În acest weekend zodiacul tău este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie, să nu devină prea târziu.

GEMENI Ai un horoscop bun, o conjunctură favorabilă. Nu-l strica! Astăzi, mai totul este un prilej de bucurie şi distracţie. Dă curs puterii cosmice, simte-te bine şi fii plăcut cu cei din jur! O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme – asta te poate ajuta să nu fii trimis după sifoane! În general postura aceasta te ajută să rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să te duci până la munte, dar celălalt geamăn din tine vrea să zacă în pat, la căldură şi cu pisica torcând hipnotic lângă el!

RAC Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul de cheltuieli post Crăciun. Fiind un Răcuşor isteţ, trebuie să te foloseşti cu iscusinţă de banii pe care îi ai de la părinţi, fraţi, surori, mătuşi… Aştepţi nerăbdător Anului Nou, aşa că drept repetiţie invită-ţi prietenii la o friptură cu cartofi prăjiti şi murături de casă. Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populatiei inseamna ca sunt ceea ce citesc şi văd ei! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv.

LEU Astăzi nu vrei să fii deranjat! Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Eşti generos, dar nu şi naiv, nu te lăsa folosit de cei care te consideră un bancomat! Viata, care nu tine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia… Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, şi conform modului tau de a fi, iţi trebuie solitudine şi putin timp ca să te obisnuiesti cu noile date, să-ţi lingi rănile sentimentale şi să mârâi în somn. Duminica este o zi bună, dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte.

FECIOARA O greutate pare că te apasă astăzi, ceva imposibil de definit. Excese alimentare? Este doar o impresie, aşa că lasă grijile deoparte şi zâmbeşte. Domeniul relaţiilor umane este avantajat! Probabil că eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme. Astăzi mai tot ce faci ar trebui să-ţi iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe. Şi, desigur, să te pregăteşti pentru Anul Nou!

BALANŢA Ce faci cu viaţa ta? Tocmai azi, pe o conjunctură complexă, nu trebuie să te întrebi! Distrează-te cu familia, prietenii, fă o vizită, du-te la un film, nu te gândi la nimic important! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemulţumeşte un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ceea ce doreşti.

SCORPION În niciun caz nu sta singur astăzi, dă nişte telefoane, ieşi din casă, ia masa cu prietenii, du-te la sală, sau la stilist, flirteaza cu nonşalanţă. Ziua este bine aspectată pentru aşa ceva! Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. În viaţă este ca în circulaţie – uneori trebuie să apeşi pe frâna, alteori pe accelerator. Duminică – ambreiajul! Deconecteză-te un pic, relaxează-te, ca să te poţi distra din plin la petrecerile Anului Nou.

SĂGETĂTOR Nu ai chef de discuţii filosofice şi de petreceri vulgare. Vrei să stai cu ai tăi, cu familia şi cu prietenii buni, să… tăceţi împreună! Şi să te bucuri de linişte, relaxare şi pace… Astăzi, pentru că nu eşti în apele tale, ai nevoie de o schimbare. Sau, poate îţi cumperi ceva nou, un cadou de An Nou, pantofi, sau o căciuliţă. Eşti dispus să cheltuieşti pentru tine. Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se dea în spectacol! Evită subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie bine. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanţeriile pentru altă dată, vezi cum poţi aranja mai bine căminul tău pentru Anul Nou.

CAPRICORN Eşti detaşat, relaxat, după unele perioade grele din anul acesta, orizontul tău se limpezeşte şi ţi se uşureaza sufletul. Ce a fost greu, a trecut, începi să găseşti soluţii pentru probleme! Sâmbăta aceasta dedic-o celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le ce ai făcut in ultimul timp, la un pahar de vin fiert. Exagerează chiar un pic, ca să le faci placere! Sâmbătă este, de asemenea, o zi bună pentru activităţi de rutină pentru perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Dar cel mai bine este să rămâi în apropierea casei. Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te facă să te simţi bine şi confortabil.

VĂRSĂTOR În weekend eşti vulnerabil la capricii. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. O întâlnire, o veste neaşteptată! Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un ghiocel rătăcit te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.

PEŞTI Conjunctura arată că te simţi atras de o călătorie în doi, cu tot ce trebuie, la munte poate, pentru o gură de aer tare şi o ochiadă aruncată zapezii. Toate drumurile îţi sunt deschise! Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la amintiri. Ei, nu chiar toate drumurile sunt avantajate! Totuşi, trebuie să faci un drum necesar. Atenţie la viteză, nu a maşinii, ci la cea cu care iţi programezi evenimentele! Nu te grabi inutil când orice ora este bună. O veste buna şi una… aşa-şi-aşa. Nu uita că ai nişte proprietaţi aici, sau aiurea, care au nevoie de atenţia ta. Ochiul stăpânului îngraşe turma de oi! Cel puţin aşa spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nicio pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji !

