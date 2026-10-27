Statele Unite și Canada negociază un posibil acord pentru reducerea tarifelor vamale aplicate oțelului și automobilelor canadiene, în contextul tensiunilor comerciale dintre cele două țări. Potrivit unei informații publicate de Reuters, discuțiile s-au intensificat, iar un acord limitat ar putea fi încheiat înaintea alegerilor intermediare din SUA, programate pentru 3 noiembrie.

Negocierile vizează taxele impuse de administrația președintelui Donald Trump în baza Secțiunii 232 a legislației comerciale americane, care permite aplicarea unor măsuri tarifare din motive de securitate națională. Potrivit surselor citate de Reuters, miza este reducerea presiunii asupra industriei siderurgice și a sectorului auto, puternic integrate economic de ambele părți ale frontierei.

Discuțiile dintre Washington și Ottawa se concentrează asupra tarifelor de până la 50% aplicate oțelului canadian și a taxelor de 25% pentru automobile. Măsurile au crescut costurile pentru companiile care transportă vehicule și componente între cele două țări și au complicat relațiile comerciale dintre parteneri.

Potrivit Reuters, negocierile comerciale s-au blocat în august, inclusiv din cauza dezacordurilor privind reducerea taxelor pentru vehiculele comerciale medii și grele, importante pentru fabricile canadiene.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat că administrația americană dorește concesii suplimentare din partea Canadei. În schimb, Ottawa urmărește un acord care să aducă beneficii ambelor economii, fără să afecteze interesele industriei canadiene.

O sursă din sectorul industrial canadian a avertizat că, dacă se va ajunge la o înțelegere, aceasta ar putea avea un domeniu de aplicare restrâns, fără să rezolve toate disputele comerciale dintre cele două guverne.

Premierul canadian Mark Carney a confirmat că discuțiile cu administrația americană au devenit mai intense, dar a precizat că poziția Canadei nu s-a schimbat.

„În măsura în care s-au înregistrat progrese, acestea se datorează faptului că SUA se apropie mai mult de poziția noastră”, a declarat Carney reporterilor, potrivit Reuters.

La nivel guvernamental, negocierile implică oficiali cu responsabilități directe în politica comercială. Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, se află în centrul discuțiilor privind tarifele instituite în baza Secțiunii 232, în timp ce Canada este reprezentată, între alții, de Dominic LeBlanc, ministrul responsabil pentru relațiile comerciale cu SUA.

Un purtător de cuvânt al lui LeBlanc a declarat că guvernul canadian menține un dialog constructiv cu partenerii americani și este pregătit să negocieze cu bună-credință o relație comercială reciproc avantajoasă, care să respecte interesele Canadei.

Până la publicarea informațiilor de către Reuters, Casa Albă și Departamentul Comerțului al SUA nu oferiseră un răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Posibilitatea unui acord apare într-un moment sensibil pentru administrația Trump. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 26 octombrie, doar 32% dintre americani aprobă activitatea președintelui.

În același timp, republicanii riscă să piardă controlul asupra Congresului la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Tarifele aplicate importurilor canadiene au devenit o problemă politică pentru republicanii din statele de la granița cu Canada. Unii candidați ai partidului au cerut încheierea conflictului comercial, în condițiile în care schimburile transfrontaliere sunt importante pentru numeroase companii și comunități.

O sursă canadiană informată despre negocieri a declarat pentru Reuters că un acord privind oțelul și automobilele ar putea fi încheiat înainte de scrutin. Totuși, această posibilitate nu reprezintă o confirmare oficială a unui calendar sau a condițiilor finale.

Donald Trump a anunțat anterior că intenționează să majoreze, de la 1 ianuarie 2027, tarifele pentru importurile canadiene de oțel și automobile la 50%. O eventuală înțelegere înainte de alegeri ar putea influența aplicarea acestor măsuri, însă detaliile nu au fost stabilite public.

Într-o evoluție separată, președintele american a semnat vineri un ordin pentru eliminarea tarifelor de 50% aplicate anumitor produse agricole și forestiere canadiene. Măsura ar putea aduce beneficii unor companii din statul american Maine.

De asemenea, Trump a declarat duminică, la un miting politic, că disputa comercială va fi soluționată „în curând”, fără să ofere detalii despre un posibil acord.