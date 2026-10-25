Autoritățile americane vor introduce, din 3 noiembrie 2026, o nouă obligație pentru persoanele care călătoresc cu avionul către Statele Unite. Toți pasagerii zborurilor internaționale vor trebui să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că nu au fost în Republica Democratică Congo (RDC) în ultimele 21 de zile, potrivit Reuters. Regula se aplică indiferent de țara din care pleacă aeronava, inclusiv în cazul pasagerilor care călătoresc din România.

Măsura a fost instituită printr-un ordin emis la 22 octombrie de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), în contextul epidemiei de Ebola din Africa. Noua obligație îi vizează inclusiv pe cei care tranzitează teritoriul american pentru a ajunge în altă țară.

Declarația va trebui completată înainte de îmbarcare, fie pe hârtie, fie în format electronic. Companiile aeriene vor verifica existența documentului și nu vor permite îmbarcarea persoanelor care nu îl prezintă, cu excepția celor care beneficiază de o derogare din partea autorităților americane.

Pasagerii care pleacă din România cu destinația SUA vor trebui să prezinte declarația inclusiv atunci când itinerariul include o escală într-un alt aeroport european sau internațional.

Prin document, fiecare călător confirmă că nu s-a aflat pe teritoriul Republicii Democratice Congo în cele 21 de zile anterioare îmbarcării. Regula include și tranzitarea unui aeroport din această țară, chiar dacă persoana nu a părăsit aeronava.

Fiecare pasager trebuie să aibă propria declarație. Pentru minori sau pentru persoanele care nu pot completa documentul, acesta poate fi semnat de un părinte ori de un reprezentant autorizat.

Companiile aeriene vor avea obligația să păstreze declarațiile cel puțin 42 de zile după sosirea zborului în Statele Unite și să le prezinte autorităților americane, dacă acestea le solicită.

Furnizarea intenționată a unor informații false sau înșelătoare poate atrage sancțiuni penale, inclusiv amenzi și pedepse cu închisoarea.

Autoritățile americane aplicau deja restricții temporare pentru persoanele care au fost recent în Republica Democratică Congo, precum și pentru anumite categorii de călători care au vizitat Uganda sau Sudanul de Sud.

Potrivit informațiilor publicate de CDC, persoanele care s-au aflat în RDC în ultimele 21 de zile, inclusiv cetățenii americani, nu pot fi îmbarcate în aeronave cu destinația Statele Unite. Acestea pot călători spre teritoriul american începând din a 22-a zi de la părăsirea țării.

Intervalul de 21 de zile corespunde perioadei maxime de incubație a virusului Ebola, adică timpul dintre infectare și apariția simptomelor.

Noul ordin extinde obligația de completare a declarației la toți pasagerii zborurilor internaționale către Statele Unite, indiferent de țara de plecare.

Noile măsuri au fost introduse pe fondul epidemiei provocate de virusul Bundibugyo, care afectează Republica Democratică Congo și Uganda. Potrivit informațiilor prezentate în raportările epidemiologice, au fost confirmate cazuri și în Kenya și Nigeria.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat o nouă evaluare a riscurilor, potrivit căreia pericolul pentru populația Uniunii Europene, inclusiv pentru România, rămâne foarte scăzut. Agenția europeană atrage atenția asupra necesității ca sistemele sanitare să fie pregătite pentru identificarea și gestionarea eventualelor cazuri importate.

Conform actualizării epidemiologice a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), până la 20 octombrie, în Republica Democratică Congo au fost raportate 9.704 cazuri confirmate și 4.687 de decese. Rata mortalității în rândul cazurilor confirmate este de aproximativ 48%.

Epidemia afectează 66 de zone sanitare din opt provincii ale RDC, iar transmiterea virusului continuă în mai multe regiuni ale țării.