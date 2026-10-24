Epidemia de Ebola provocată de virusul Bundibugyo, care afectează în prezent Republica Democratică Congo (RDC), și-a extins aria geografică, fiind confirmate cazuri importate în Kenya și Nigeria. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat o nouă evaluare a riscurilor, subliniind că pericolul pentru populația Uniunii Europene, inclusiv pentru România, rămâne la un nivel foarte scăzut, conform news.ro.

Cu toate acestea, agenția europeană atrage atenția asupra necesității ca sistemele sanitare să rămână pregătite pentru identificarea și gestionarea eficientă a unor posibile cazuri importate.

Ultima evaluare realizată de ECDC analizează extinderea focarului în Kenya și Nigeria, pe fondul transmiterii persistente a virusului în Republica Democratică Congo. Datele oficiale arată că în Kenya au fost înregistrate nouă cazuri de Ebola, soldate cu un deces. Primul pacient infectat călătorise din RDC și tranzitase Uganda. Restul de opt cazuri au fost depistate în rândul persoanelor care au intrat în contact direct cu acesta, fiind vorba despre patru membri ai familiei și patru lucrători sanitari.

Din fericire, toate cele opt persoane se aflau deja în carantină în momentul în care au început să manifeste simptome specifice. Până în acest moment, autoritățile din domeniul sănătății nu au descoperit dovezi care să indice transmiterea virusului în afara acestui cerc restrâns.

Situația este atent monitorizată și în Nigeria, unde autoritățile au confirmat un caz importat în capitala Abuja, la o persoană venită din Uganda. Pacientul se află în prezent în izolare, beneficiind de îngrijiri medicale de specialitate, în timp ce alți 44 de contacți direcți sunt ținuți sub observație pentru depistarea din timp a oricăror semne de infecție.

Potrivit celui mai recent bilanț epidemiologic dat publicității de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în RDC fuseseră raportate, până la data de 20 octombrie, 9.704 cazuri confirmate și 4.687 de decese. Aceste cifre indică o rată a mortalității de aproximativ 48% în rândul cazurilor confirmate. În prezent, epidemia afectează 66 de zone sanitare din opt provincii, iar virusul continuă să circule activ în mai multe regiuni ale statului african.

Conform estimărilor transmise de ECDC, riscul de infectare pentru cetățenii din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European care locuiesc sau călătoresc temporar în zonele din Kenya și Nigeria afectate de focar este considerat scăzut, cu condiția respectării stricte a măsurilor de precauție recomandate de specialiști. Pericolul general pentru populația din UE și SEE este evaluat oficial ca fiind foarte scăzut.

Experții europeni apreciază că probabilitatea unei transmiteri secundare și a unei răspândiri pe scară largă a virusului în interiorul UE, în eventualitatea apariției unui caz importat, este extrem de redusă. Acest lucru se datorează în principal capacității ridicate a sistemelor sanitare de a identifica rapid, izola și gestiona astfel de situații.

În acest context, ECDC recomandă autorităților sanitare din statele membre să își mențină ridicată capacitatea de diagnostic de laborator, să informeze corect corpul medical și să pregătească unitățile spitalicești pentru o reacție promptă în cazul unor suspiciuni de infecție. Deocamdată, forul european nu a impus nicio restricție de călătorie spre sau dinspre Kenya și Nigeria.

Actuala epidemie este generată de tulpina Bundibugyo, recunoscută drept una dintre cele care provoacă boala Ebola, o infecție severă manifestată prin febră, stări de oboseală accentuată, dureri musculare și, în formele clinice severe, cedarea mai multor organe. Modul de transmitere presupune contactul direct cu sângele sau alte fluide corporale provenite de la persoanele bolnave, precum și atingerea unor materiale contaminate.

Perioada de incubație a virusului durează între două și 21 de zile, iar pacienții devin contagioși abia după debutul primelor simptome. O problemă majoră o constituie faptul că, pentru această formă de Ebola provocată de virusul Bundibugyo, nu există la ora actuală vaccinuri sau tratamente specifice care să fie autorizate oficial.

Intervenția medicală în cazul pacienților se bazează exclusiv pe terapii de susținere a funcțiilor vitale. În aceste condiții, succesul în combaterea epidemiei depinde în totalitate de depistarea precoce a bolnavilor, izolarea lor riguroasă și monitorizarea atentă a tuturor contacților. Organizația Mondială a Sănătății și ECDC continuă activitatea de supraveghere epidemiologică și colaborează strâns cu autoritățile sanitare din Africa pentru a limita propagarea virusului și a preîntâmpina apariția altor focare.