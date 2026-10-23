Un plan de intervenție de urgență a fost activat pe aeroportul din Düsseldorf, după ce mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings care venea din insula greacă Rodos au prezentat simptome gastro-intestinale în timpul zborului. Trei persoane au fost transportate la spital după aterizarea în Germania, relatează postul britanic de radio LBC.

O pasageră aflată la bord a declarat pentru LBC că mai multe persoane s-au simțit rău în timpul călătoriei.

„Știu cu certitudine că trei pasageri au fost bolnavi, dar părea că aproximativ alți trei pasageri prezentau de asemenea simptome”, a relatat aceasta. Pasagera a precizat că mai multe persoane au vomitat.

O altă pasageră, citată de presa germană și de postul francez France 3, a declarat că membrii echipajului au rămas calmi pe durata incidentului și au mobilizat serviciile medicale.

„Membrii echipajului au rămas calmi şi discreţi de-a lungul întregului incident”, a spus aceasta.

La aterizarea pe aeroportul din Düsseldorf, avionul era așteptat de mai multe ambulanțe și de personal medical. Salvatori îmbrăcați în combinezoane albe au urcat la bord pentru a prelua persoanele bolnave.

Trei pasageri au fost transportați de urgență la spital. Ceilalți au rămas în avion aproximativ 30 de minute înainte de a putea coborî.

O posibilă explicație pentru îmbolnăviri este o epidemie de norovirus, cunoscut și drept virusul gastroenteritei de iarnă, care ar fi afectat insula Rodos de mai multe săptămâni.

Potrivit LBC, până la 2 octombrie, aproape 1.400 de pacienți primiseră îngrijiri medicale pe insula greacă pentru simptome gastro-intestinale apărute începând de la mijlocul lunii august.

Compania Eurowings a transmis că originea îmbolnăvirilor nu a fost stabilită.

„Cauza exactă a stării de rău a pasagerilor rămâne nedeterminată şi face obiectul unei anchete”, a anunțat compania, potrivit televiziunii franceze.