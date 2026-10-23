International

Mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings din Rodos spre Germania au avut accese de vomă la bord. Trei au ajuns la spital

Mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings din Rodos spre Germania au avut accese de vomă la bord. Trei au ajuns la spitalSursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un plan de intervenție de urgență a fost activat pe aeroportul din Düsseldorf, după ce mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings care venea din insula greacă Rodos au prezentat simptome gastro-intestinale în timpul zborului. Trei persoane au fost transportate la spital după aterizarea în Germania, relatează postul britanic de radio LBC.

Mai mulți pasageri au vomitat în timpul zborului

O pasageră aflată la bord a declarat pentru LBC că mai multe persoane s-au simțit rău în timpul călătoriei.

„Știu cu certitudine că trei pasageri au fost bolnavi, dar părea că aproximativ alți trei pasageri prezentau de asemenea simptome”, a relatat aceasta. Pasagera a precizat că mai multe persoane au vomitat.

O altă pasageră, citată de presa germană și de postul francez France 3, a declarat că membrii echipajului au rămas calmi pe durata incidentului și au mobilizat serviciile medicale.

„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt
„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt
Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D
Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D

„Membrii echipajului au rămas calmi şi discreţi de-a lungul întregului incident”, a spus aceasta.

Trei pasageri au fost transportați la spital

La aterizarea pe aeroportul din Düsseldorf, avionul era așteptat de mai multe ambulanțe și de personal medical. Salvatori îmbrăcați în combinezoane albe au urcat la bord pentru a prelua persoanele bolnave.

Trei pasageri au fost transportați de urgență la spital. Ceilalți au rămas în avion aproximativ 30 de minute înainte de a putea coborî.

Norovirusul, una dintre ipotezele luate în calcul

O posibilă explicație pentru îmbolnăviri este o epidemie de norovirus, cunoscut și drept virusul gastroenteritei de iarnă, care ar fi afectat insula Rodos de mai multe săptămâni.

Potrivit LBC, până la 2 octombrie, aproape 1.400 de pacienți primiseră îngrijiri medicale pe insula greacă pentru simptome gastro-intestinale apărute începând de la mijlocul lunii august.

Compania Eurowings a transmis că originea îmbolnăvirilor nu a fost stabilită.

„Cauza exactă a stării de rău a pasagerilor rămâne nedeterminată şi face obiectul unei anchete”, a anunțat compania, potrivit televiziunii franceze.

Stiri calde

23:57 - Pensiile din 2027, în fața unui calcul care poate schimba planurile Guvernului

23:43 - Avansul pentru prorgamul Noua Casă ar putea fi modificat. BNR se opune propunerii

23:32 - Data de expirare a alimentelor: diferența dintre „A se consuma până la” și „A se consuma de preferință înainte de”

23:20 - Doi foști șefi din FBI, acuzați că au mințit Congresul în anchetele privind fiul lui Joe Biden

23:09 - SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend. Declarația emisarului american Tom Barrack

22:57 - Călin Georgescu ar putea avea un înlocuitor surpriză la alegerile prezidențiale. Scenariul avansat de Elena Udrea

22:48 - Mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings din Rodos spre Germania au avut accese de vomă la bord. Trei au ajuns la s...

22:38 - Facturile la căldură în București și problemele cu apa caldă până în 2041

HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Proiecte speciale