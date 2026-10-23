Mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings din Rodos spre Germania au avut accese de vomă la bord. Trei au ajuns la spital
- Maria Dima
- 23 octombrie 2026, 22:48
Un plan de intervenție de urgență a fost activat pe aeroportul din Düsseldorf, după ce mai mulți pasageri ai unui avion Eurowings care venea din insula greacă Rodos au prezentat simptome gastro-intestinale în timpul zborului. Trei persoane au fost transportate la spital după aterizarea în Germania, relatează postul britanic de radio LBC.
Mai mulți pasageri au vomitat în timpul zborului
O pasageră aflată la bord a declarat pentru LBC că mai multe persoane s-au simțit rău în timpul călătoriei.
„Știu cu certitudine că trei pasageri au fost bolnavi, dar părea că aproximativ alți trei pasageri prezentau de asemenea simptome”, a relatat aceasta. Pasagera a precizat că mai multe persoane au vomitat.
O altă pasageră, citată de presa germană și de postul francez France 3, a declarat că membrii echipajului au rămas calmi pe durata incidentului și au mobilizat serviciile medicale.
„Membrii echipajului au rămas calmi şi discreţi de-a lungul întregului incident”, a spus aceasta.
Trei pasageri au fost transportați la spital
La aterizarea pe aeroportul din Düsseldorf, avionul era așteptat de mai multe ambulanțe și de personal medical. Salvatori îmbrăcați în combinezoane albe au urcat la bord pentru a prelua persoanele bolnave.
Trei pasageri au fost transportați de urgență la spital. Ceilalți au rămas în avion aproximativ 30 de minute înainte de a putea coborî.
Norovirusul, una dintre ipotezele luate în calcul
O posibilă explicație pentru îmbolnăviri este o epidemie de norovirus, cunoscut și drept virusul gastroenteritei de iarnă, care ar fi afectat insula Rodos de mai multe săptămâni.
Potrivit LBC, până la 2 octombrie, aproape 1.400 de pacienți primiseră îngrijiri medicale pe insula greacă pentru simptome gastro-intestinale apărute începând de la mijlocul lunii august.
Compania Eurowings a transmis că originea îmbolnăvirilor nu a fost stabilită.
„Cauza exactă a stării de rău a pasagerilor rămâne nedeterminată şi face obiectul unei anchete”, a anunțat compania, potrivit televiziunii franceze.