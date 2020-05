Violențele au avut loc după ce sute de persoane s-au adunat pentru a protesta față de moartea Breonnei Taylor, o femeie de 26 de ani care a fost ucisă de poliția din Louisville în primăvara acestui an. Ceea ce a început ca un protest pașnic a escaladat rapid într-un protest violent cu daune materiale, acțiuni agresive și focuri de armă trase în mulțime.

Mulțimea din Louisville s-a adunat pentru protesta după moartea lui Taylor, care a fost împușcată de poliția din Louisville în timpul unui atac la domiciliul, în primele ore ale zilei de 13 martie. Breonna Taylor era acasă cu iubitul ei, iar cei doi au crezut că apartamentul lor a fost spart atunci când iubitul a tras spre poliție, după ce anterior sunase la 112. În casa celor doi nu au fost găsite droguri, motivul pentru care poliția intrase în locuință.

Drama de la care a pornit revolta din ultimele zile este cea a unui bărbat afro-american, George Floyd, care a murit după ce a fost imobilizat de un poliţist din Minnesota, care şi-a pus un genunchi pe gâtul lui. Oamenii vor trece cu greu, cine știe când, peste aceste momente șocante. George Floyd, în vârstă de 46 de ani, a murit luni, iar o filmare îl arată respirând greu în timp ce un polițist alb are genunchiul pus pe gâtul lui.

În luptă a fost trimisă Garda Națională

Garda Națională a Statelor Unite a fost desfășurată în Minneapolis, după două nopți consecutive de ciocniri violente. Pe lângă proteste s-au înregistrat și jafuri.

Orașul a fost cuprins total de haos. Zone întregi s-au transformat în ruguri uriașe. Protestatarii au incendiat mașini și clădiri, în timp ce forțele de ordine au evitat un contact direct, așteptând calmarea mulțimii, spre deosebire de prima zi de proteste, când au existat confruntări între poliție și protestatari și s-a tras cu gaze lacrimogene.

Un jurnalist CNN a fost arestat în mijlocul unei transmisiuni live la protestele violente din Minneapolis. Protestatarii nu s-au limitat la a-și striga nemulțumirile în stradă. Au incendiat clădiri, mașini și au jefuit și au vandalizat magazinele care le-au ieșit în cale.

Trump inflamează spiritele

Donald Trump a scris un mesaj pe Twitter în care i-a numit pe protestatarii din Minneapolis „huligani” şi i-a ameninţat că va trimite armata să îi împuşte dacă protestele continuă.

„Nu pot să stau şi să privesc cum asta se întâmplă unui mare oraş american. O lipsă total de leadership. Fie primarul radical de stângă Jacob Frey îşi face treaba şi readuce oraşul sub control, fie trimit eu Garda Naţională şi fac treabă. Aceşti huligani dezonorează memoria lui George Floyd, iar eu nu voi permite asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz şi i-am spus că armata este cu el până la capăt. Dacă are probleme, vom prelua noi controlul, iar atunci când vor începe jafurile vom începe şi noi să tragem”, a scris Donald Trump pe Twitter.

În plin scandal președinte – rețele de socializare, Twitter a ascuns postarea lui Donald Trump care „glorifică violenţa”

Societatea americană luptă acum cu două virusuri

Presa americană scrie că revoltele de la Minneapolis și protestele din alte orașe arată că societatea americană luptă acum în paralel cu două virusuri: noul coronavirus, și pe lângă el, rasismul de care o parte a societății americane nu pare nici capabilă, nici dornică să se despindă. Proteste au fost și în Chicago, Los Angeles și Memphis.