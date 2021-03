Zborul noii rachete de înaltă generație va avea loc la Naval Air Station Point Mugu din afara metropolei Los Angeles.

Cursa de debut a armei aeriene cu răspuns rapid AGM-183A (sau ARRW), așteptat pentru marți sau miercuri, este considerat un pas major în contextul în care Pentagonul vizează menținerea avantajelor sale tehnologice contra principalilor concurenți, China și Rusia. SUA, China și Rusia sunt angajate de ceva vreme într-o luptă cot la cot pentru dezvoltarea unei rachete hipersonice model. China pretinde că a testat o rachetă hipersonică în 2018, în vreme ce Rusia se laudă constant cu capacitățile sale hipersonice.

Racheta AGM-183A poate atinge viteze de 5 ori mai mari ca viteza sunetului. Prima armă hipersonică din arsenalul SUA

Modelul de rachetă AGM-183A poate călători la viteze de 5 ori mai mari ca viteza sunetului, potrivit Pentagonului. Ea va fi utilizată pentru distrugerea unor “ținte de înaltă valoare, sensibile la conceptul de timp”, a declarat Air Force într-un comunicat oficial, citat de Airforce Magazine.

Misiunea americană va fi condusă de un bombardier B-52H, care va transporta racheta AGM-183A la înălțime. Existau indicii că testul este iminent după sosirea navei USAV Worthy. care a transportat racheta US Army la baza navală din San Diego, potrivit The Drive. Administrația Federală a Aviației americane a impus restricții aeriene au într-o zonă a Oceanului Pacific din apropierea bazei de testare marină de la Mugu, pe 30 martie și 1 aprilie. Zona din proximitatea sitului de testare din California are multiple baze navale și aeriene. Cele mai recente călătorii în spațiu ale americanilor pot depăși cu maxim 20 de ori viteza sunetului. Manevrabilitatea sofisticată la bord a rachetei AGM-183A o va face o țintă aproape imposibil de doborât de către inamici, au explicat experții militari.

Într-o discuție cu Air Force Magazine din februarie, unul dintre principalii dezvoltatori hipersonici ai Pentagonului, Mike White, a anunțat că noul echipament ARRW este proiectat să supraviețuiască atunci când este atacat cu arme de foc setate împotriva unor ținte inamice solid apărate. Specialistul a precizat că este un proiect prototip rapid, care va impulsiona tehnologiile de ultimă generație în livrarea unor arme hipersonice convenționale, capabile să lupte în confruntări armate potrivite debutului anilor 2020.

ARRW va fi oficial prima armă hipersonică din arsenalul militar al SUA. Potrivit Live Science, ea va atinge în atmosferă viteze de circa 20 de ori mai mari decât cea a sunetului. Va fi atât de rapidă încât va fi imposibilă doborârea ei de sistemele anti-rachetă. Comparativ cu rachetele Cruise, care au o viteză de 800 km/oră, ARRW va fi de 8 ori mai rapidă.

O cursă doar pentru trei: China, Rusia și SUA. O cursă către Lună

Potrivit Science Magazine, Rusia, China și SUA sunt angajate de decenii într-o cursă pentru a deveni prima țară care construiește arme hipersonice. “Este ca un fel de cursă către Lună“, a conchis Iain Boyd, inginer aerospațial la Universitatea din Colorado.