International SUA ar putea decide să mărească numărul de focoase nucleare







Washington. „În absența unor schimbări” în politicile Coreei de Nord, Chinei și Rusiei în ceea ce privește armele nucleare, Statele Unite „ar putea ajunge la un punct” în care o decizie de desfășurare a noi focoase nucleare devine necesară, a spus secretarul adjunct al Apărării pentru Politica Spațială, Vipin Narang.

Decizia trebuie luată de președinte

Statele Unite pot crește numărul de focoase nucleare desfășurate, dar decizia în acest sens trebuie luată de președinte, a declarat de secretarul adjunct interimar al Apărării pentru Politica Spațială, Vipin Narang.

Potrivit acestuia, „în absența schimbărilor” în politicile Coreei de Nord, Rusiei și Chinei în ceea ce privește armele nucleare, Statele Unite „ar putea ajunge la un punct în care va fi necesară modificarea numărului de forțe dislocate”.

„În acest moment, nu este nevoie să creștem stocurile de arme nucleare, dar dacă rivalii noștri își continuă drumul actual, ar putea fi necesar să se facă ajustări la numărul de arme desfășurate”, a spus el la un seminar la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, o organizație cu sediul la Washington.

Noi focoase nucleare desfășurate pentru descurajare

Narang a remarcat că „această decizie poate fi luată doar de președintele” Statelor Unite și, dacă va face acest lucru, ar însemna că „el sau ea a ajuns la concluzia că aceste schimbări sunt necesare pentru a descuraja rivalii, pentru a proteja Statele Unite și a îndeplini obligațiile față de aliați și parteneri.” El a mai remarcat, citându-l pe Asistentul Președintelui SUA pentru Securitate Națională, Jake Sullivan, că Washingtonul nu consideră necesar să-și construiască arsenalele nucleare, astfel încât numărul de focoase pe care le are să depășească „rezervele totale” ale rivalilor săi.

„Mai degrabă, ne angajăm să desfășurăm doar ceea ce este necesar pentru a descuraja în mod credibil adversarii și pentru a-i menține în siguranță pe americani și pe aliații și partenerii noștri”, a spus Narang.

Despre Vipin Narang

Vipin Narang este secretarul adjunct interimar al apărării pentru politica spațială. El este, de asemenea, profesor la Departamentul de Securitate Nucleară și Științe Politice și membru al Programului de Studii de Securitate de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Prima sa carte Nuclear Strategy in the Modern Era (Princeton University Press, 2014), despre desfășurarea de focoase nucleare și despre strategiile de descurajare ale puterilor nucleare regionale a câștigat premiul pentru cea mai bună carte ISA International Security Studies Section 2015. A doua sa carte Seeking the Bomb: Strategies of Nuclear Proliferation a fost publicată cu Princeton University Press în 2022.

Lucrarea sa a apărut într-o varietate de reviste, inclusiv International Security, Journal of Conflict Resolution, The Washington Quarterly, International Organization, Foreign Affairs, The Washington Post și The New York Times. El a primit premiul ISSS Emerging Scholar Award 2020 de la Asociația de Studii Internaționale, acordat savantului care „a adus cea mai semnificativă contribuție în domeniul studiilor de securitate”.