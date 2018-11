STUDY IN ARTS, business meets arts la cea de-a doua ediție a singurului târg educațional specializat din România. Totul despre tabere, universități și licee din străinătate

După succesul primei ediții, organizatorii revin cu târgul STUDY IN ARTS, a doua ediție care pune accent atât pe oferta educațională din domenii ca modă și design, cât și luxury, marketing sau business, reunind unele dintre cele mai renumite licee și universități din lume. Pe 24 noiembrie, STUDY IN ARTS aduce față în față profesioniștii și reprezentanții celor mai importante școli din lumea vibrantă a artei și a business-ului, cu elevii, studenții și persoanele pasionate de aceste domenii, facilitându-le tinerilor interacțiunea cu experți renumiți la nivel internațional.





Târgul educațional va avea loc pe data de 24 noiembrie la ARCUB, în intervalul orar 10.00-18.00. Anul acesta oferta este extrem de bogată: facultăți de business, marketing, arhitectură și design interior, fashion, styling, fotografie, beauty, comunicare audio-video, business de produs, digital media, artă culinară, branding, mastere în domeniu sau cursuri scurte de câteva săptămâni. Noutatea acestei ediții este extinerea și în zona artelor și împletirea lor cu zona de business, tot mai necesară indiferent de domeniu.

La STUDY IN ARTS, vizitatorii pot afla detalii despre:

-tabere în străinatate (Africa de Sud, Irlanda, Canada, Statele Unite) -tabere academice (Arta si Design, Arhitectura, Medicina, Politică și Relații Internaționale, Computer Science, Drept) -tabere de aventură (Engleza și Sailing, Învață Engleza pe mare) -licee în străinatate (Elvetia, Marea Britanie) -facultăți în străinatate -mastere și MBA-uri -cursuri de specializare

Profesori și reprezentanți ai unor universități vor susține workshopuri pe diverse teme care vor aduce claritate în decizia studenților cu privire la alegerea facultății. Foști studenți vor povesti despre experiența lor la facultate, într-o țară străină, cu sistem de predare cu totul diferit, departe de prieteni și familie, despre provocările și succesele lor.

„După succesul ediției trecute la care au participat aproximativ 800 de tineri pasionați de fashion, anul acesta extindem oferta și către zona de business și arte. STUDY IN ARTS a devenit un eveniment de referință datorită know-how-ului internațional pe care îl aduce și numărului mare de persoane interesate de aceste domenii. Am mizat pe necesitatea unui astfel de târg – singurul de acest fel din România – și ne bucurăm că am stârnit interesul entuziaștilor și că am reușit să facilităm accesul la informații privind studiile în domenii foarte nișate. Anul acesta vom regăsi și mai multe universități celebre care vor oferi tinerilor și mai multe programe educaționale specializate, tot mai căutate în România”, a declarat Mihaela Haiduc (Director of Education and Learning, Premium Edu, organizatorul târgului).

Imaginile momentului! Cum arata interiorul statiilor de metrou din Drumul Taberei!

Pagina 1 din 2 12