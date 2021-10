Studiu-bombă. Un antidepresiv obișnuit şi extrem de ieftin reduce riscul de spitalizare COVID-19

Rezultatele studiului, care au fost publicate miercuri de un grup de cercetători din Canada, SUA și Brazilia

Preţul medicamentului este de aproximativ 4 dolari pentru o cură de 10 zile. Acesta ar putea fi un remediu deosebit de util în țările mai puțin bogate.

Dr. David Boulware, om de știință în boli infecțioase de la Universitatea din Minnesota, a declarat pentru The New York Times că fluvoxamina „nu este un medicament extraordinar. Ceea ce ne încântă este că are un profil de siguranță cunoscut”, a spus el.

Studiul, care a fost publicat în The Lancet Global Health , a urmărit aproape 1.500 de pacienți COVID din Brazilia cărora li s-a administrat fie fluvoxamină, fie un placebo. Cercetătorii au descoperit că medicamentul a redus ratele de spitalizare sau de observare medicală pe termen lung cu o treime.