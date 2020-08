Autorităţile au declarat Spitalul CFR Witting din București ca suport Covid dar unitatea nu dispune de medici infecționiști sau de secții ATI.

Chirurgul Alexandru Gâdea de la Spitalul CFR Witting din București a declarat că în cadrul unității medicale nu există medici infecționiști și nici secție de terapie intensivă, deși autoritățile au desemnat spitalul drept suport pentru această boală.

Alexandru Gâdea, medic chirurg la spitalul CFR Witting a declarat: „De 3 săptămâni spitalul este situat pe lista spitalelor suport COVID, îngrijește pacienți, avem o capacitate zilnică de 40 de pacienți pe zi, pe măsură ce unii pleacă alții vin dar noi practic nu îndeplinim nicio regulă confomă pentru a funcționa drept spital COVID. Nu avem infecționist, nu avem epidemiolog, nu avem secții nu avem ATI. Nu avem nimic!”

Secția ATI este închisă. Nu există suficient personal pentru a interveni

Alexandru Gâdea trage un semnal de alarmă şi spune că: „Ne îndeplinim sarcinile greu, interniștii pe care îi avem tratează totuși acești pacienți. Două săptămâni, până acum o săptămână, am avut un medic infecționist care stabilea tratamentul și eram cat de cât asigurați. Pe tot acest interval de trei săptămâni noi nu am avut nicio posibilitate să le oferim suportul, adică problemele ORL, chirurgicale, nu avem bloc operator. Este închis. Iar ATI ul nu are personal și schemă organizatorie aprobată ca să dea îngrijire acestor pacienți”.

„Echipament există, nu există personal și nici nu s-a făcut nimic. Nu înțeleg de ce am ajuns pe lista centrelor de suport COVID. La minister am semnalat aceste probleme în urmă cu o săptămână”, a mai spus medicul chirurg într-o intervenţie la postul Antena 3.

„Ventilatoarele avem, dar nu sunt medici care să le folosească ”

Medicul Alexandru Gâdea susține că ventilatoarele nu au fost distribuite corect, pentru că nu sunt suficienți medici care să le utilizeze.

„Ni s-au adus 16 ventilatoare, nu știu de ce au cumpărat atâtea, pot să îmi imaginez, să fac presupuneri, dar nu le fac, ci doar constat. Iar dintre aceste 16 ventilatoare nici măcar 6 nu sunt funcționale pentru că nu avem personalul suficient”, spune medicul Gâdea. „Sunt paturile frumos așa aranjate, fiecare cu ventilatorul lui, dar nu sunt funcționale că nu are cine să le folosească. Trebuie să fie deservite oră de oră de un personal, pe care noi nu îl avem”, a mai declarat medicul.