Autoizolarea i-a plictisit pe mulți. În SUA, mai multe persoane au început să se plână, pe Twitter, mai în glumă, mai în serios, de faptul că își consumă rațiile mult mai devreme decât în mod obișnuit, din cauza stresului sau a lipsei de mișcare.

Oamenii au recunoscut că mânâncă din ce în ce mai mult pe fond de stres și s-au plâns în mediul virtual că se vor îngrășa foarte mult pe perioada carantinei. Au comparat situația lor cu cea a unui student în primul an de facultate (intitulat pe Twitter drept freshman 15), care, adesea, ia în greutate în tot acest timp.

„Eu, în camera mea, mâncând toate gustările mele de carantină care ar fi trebuit să-mi ajungă o lună, nu două zile”, a fost mesajul postat al unui utilizator Twitter.

Quarantine and working from home, I think I’m putting on weight. Freshman 15? More like #COVID19 amiright?

— Eric Thorson (@genEricThorson) March 19, 2020