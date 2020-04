Managerul Institutului „Matei Balș”, medicul Adrian Streinu-Cercel, se așteaptă la o creștere a numărului infecțiilor cu noul coronavirus.

„Din păcate, din cauza aglomerărilor care au fost zilele astea, mă aștept ca în următoarele 5-10 zile să avem o problemă cu infecțiile acute, de data asta, și potențial severe.

Asta peste circa două săptămâni. Aici revin cu rugămintea susținută ca de sărbătorile Pascale, lumea să înțeleagă să stea în casă, să nu se vadă cu bunicii, cu străbunicii pentru că acum este momentul în care se pot produce cele mai nenorocite infectări și mi-aș dori să trecem cu bine peste acest eveniment.

Mă uit în continuare stupefiat la faptul că, în continuare, lumea nu poartă mască pe drum. Iar atunci când e purtată, masca nu e purtată cum trebuie, ci e purtată sub nas sau protejează doar bărbia. Prin nas pătrunde coronavirusul, dacă țin o mască sub nas, nu are niciun fel de importanță”, a explicat Adrian Streinu-Cercel.