Strategul Partidului Social Democrat, replică pentru lui Liviu Dragnea. ”Este un mincinos”

Prezent în studiul unei emisiuni de analize politice, Vasile Dâncu a spus despre Liviu Dragnea că este un mincinos, și a negat că l-ar fi amenințat pe acesta că nu îl va prinde Crăciunul în libertate.

„Nu aș vrea să vorbesc despre aceste lucruri. Nu am vorbit cu Liviu Dragnea de trei ani, cât a fost plecat, și nici de când s-a întors. Este un mincinos, nu doar pe această temă. A inversat lucrurile, a schimbat motivațiile, nu am vorbit niciodată cu el despre a funcția de premier. Nu numai aici, ci în tot ce a povestit despre mine … Cum să îl ameninț eu pe el? Nici nu am vorbit cu el. Ce putere am eu. Nici nu mi-am dorit acest lucru. Îmi doresc să fie liber și să fie fericit”, a declarat Dâncu.

Referitor la ruptura dintre el și fostul președinte al PSD, strategul partidului a spus că totul datează de la momentul numirii actualuluișef al SIE, fostul membru PSD Gabriel Vlase.

„Despre funcția de șef al SIE am discutat în sensul că a fost o întâmplare nefericită, în care atunci când a fost pus actualul șef al SIE, peste voia lui Liviu Dragnea, există înregistrări de atunci pe mass media. El a vrut să contracareze fără să vorbească cu mine, printr-un comunicat de presă că hotărârea partidului este Vasile Dâncu. În cinci minute am dat și eu un comunicat de presă în care am spus că nu îmi doresc funcția unui Serviciu de Informații și nu văd la ce mi-ar folosi mie în această situație”, a mai spus Dâncu.

Dragnea susține că a fost amenințat

Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea a mers la B1TV, la emisiunea lui Silviu Mănăstire și a spus că președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu l-a amenințat că nu mai prinde sărbătorile de Crăciun în libertate.

”Am primit amenințări de la Vasile Dîncu și Coldea că nu voi apuca Crăciunul. În sens de libertate, cred că la asta s-au referit. Au păstrat aceleași metode. Cât de proști pot fi să creadă că mie îmi este teamă? Noi acum asistăm la lupta dintre două grupuri, trans-instituționale. E grupul de la Cluj, cu Vasile Dîncu, Emil Boc, Rareș Bogdan, Ioan Rus și domnul Varga, precum și alți oameni de afaceri, și grupul de la Sălaj, cu Dacian Cioloș, Hellvig (n.r. – directorul SRI), Lucian Bode. Sunt interese politice și economice diferite. Grupul de la Cluj, în care este și Coldea, este format din cei care au gestionat SRI-ul și sistemul ăsta ocult în anii trecuți”, a declarat Liviu Dragnea.