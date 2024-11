Social Stranger Things, serialul fenomen, revine la Netflix. Când va fi difuzat sezonul 5







Stranger Things va debuta pe Netflix. Platforma de steaming a lansat și un videoclip care dezvăluie titlurile pentru ultimele opt episoade, care vor încheia povestea din Hawkins, Indiana.

Stranger Things vine cu surprize mari

Titlurile episoadelor din sezonul cinci sunt: „The Crawl”, „The Vanishing of...”, „The Turnbow Trap”, „Sorcerer”, „Shock Jock”, „Escape From Camazotz”, „The Bridge” şi „The Rightside Up”.

Fanii serialului au speculat deja că noua răpită ar putea fi Holly Wheeler, sora mai mică a lui Mike (Finn Wolfhard), care ar fi jucată de actriţa Nell Fisher din „Evil Dead Rise”, dar Netflix nu a confirmat încă nimic.

Stranger Things vine cu surprize mari. Sursa foto: Netflix

Tot ce trebuie să știți despre acțiunea serialului

Stranger Things este o dramă care te ține cu sufletul la gură. Acţiunea se desfăşoară în oraşul aparent normal din Hawkins, Indiana, din Midwest. După ce un băiat dispare fără urmă, un grup apropiat de prieteni şi familia lui caută răspunsuri fiind atraşi într-o serie de evenimente periculoase.

Mai exact, sub oraşul lor se ascunde un mister supranatural, care include experimente guvernamentale secrete şi o poartă de acces care leagă lumea noastră de un tărâm puternic, dar înfiorător. Este momentul în care prieteniile şi vieţile vor fi schimbate, deoarece descoperirile transformă Hawkins şi, eventual, lumea, pentru totdeauna.

Stranger Things vine cu surprize mari. Sursa foto: Netflix

Serialul „Stranger Things”, creat de Fraţii Duffer, a fost lansat în 2016, devenind imediat unul dintre cele mai populare seriale de televiziune de pe Netflix, iar cel de-al patrulea sezon a generat peste 140,7 milioane de vizualizări la nivel global.

Stranger Things a obţinut peste 70 de premii, inclusiv premii Emmy

Povestea este ancorată în nostalgia anilor '80 și a adus în prim plan, în fiecare sezon, elemente de cultură pop din acea perioadă, printre care vafele Eggo şi New Coke.

Serialul a propulsat în lumina reflectoarelor melodia „Running Up That Hill” a lui Kate Bush, al cărei număr de difuzări pe Spotify a crescut enorm, intrând în top 10 pe Billboard Hot 100 pentru prima dată în 38 de ani de la lansare.

De asemenea, serialul a obţinut peste 70 de premii, inclusiv premii Emmy şi Screen Actors Guild pentru „Cea mai bună distribuţie într-un serial dramatic” şi a fost nominalizat la peste alte 230 de premii. Fanii serialului marchează la 6 noiembrie, data în care Will Byers a dispărut, ziua Stranger Things.

Sunt distribuții noi în acest sezon, și anume, Nell Fisher, Jake Connelly și Alex Breaux se alătură distribuției din Stranger Things, sezonul 5. Iar Linda Hamilton (The Terminator, Children of the Corn, Chuck ) a anunțat că se va alătura sezonului final, anunță netflix.com