Stilul se moștenește. Cum s-a prezentat ducesa Sophie la Jocurile Paralimpice din Franța

Apariția ducesei Sophie la Jocurile Paralimpice din Franța a creat o adevărată frenezie în rândul admiratorilor săi. Acest lucru s-a datorat prezenței sale, dar și ținutei pe care ea a ales să o poarte.

Ducesa de Edinburgh a fost extre de bine-dispusă la brațului soțului, Prințul Edward. Cei doi au decis să participe în cea de-a noua zi a Jocurilor Paralimpice de la Paris. Acestea s-au desfășurat la Castelul Versailles.

Sophie a purtat o rochie denumită „Aria” Pearl Dots Tea Dress. Aceasta a fost creată de designerul britanic Suzannah London și a costat 1.150 de lire sterline.

Familia regală a mai purtat această rochie în timpul călătoriei sale în Columbia, anul trecut.

Prince Edward, the Duke of Edinburgh and the lovely Sophie, The Duchess of Edinburgh, are attending day nine of the Paris 2024 Paralympic Games at Château de Versailles in Paris, France#TheDuchessofEdinburgh #TheDukeofEdinburgh #SuperSophie pic.twitter.com/JEGAdpxUqo

— Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) September 6, 2024