Octavian Niculescu este patronul firmei de la reprezentantul căreia Sorina Pintea se presupune că a luat mită, Hospital Techincal Solutions din București. A fost denunţător în dosarul fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, oferind DNA un denunţ scris, devenind oficial martor şi colaborator DNA în caz pentru 60 de zile.

Niculescu l-a înregistrat a doua zi la firma sa, Tehnoplus, pe al doilea denunţător din dosar, Mihai Coste, iar a treia zi a ajutat DNA să-l prindă pe Mihai Coste în flagrant în Bucureşti.

Mihai Coste este cel de-al doilea denunțător, cel care a dus presupusa mită în biroul Sorinei Pintea din Spitalul din Baia Mare. După ce a fost prins de DNA ridicând banii, a devenit denunțătorul Sorinei Pintea.

Conversație din data de 26.02.2020, interval orar 15.51.53-16.43.03 purtată de către Octavian Niculescu cu Mihai Coste, în incinta sediului Tehnoplus Medical SRL, situat în municipiul București.

În intervalul temporal, cuprins între 15.51.53-16.07.23 Octavian Niculescu nu poartă nicio conversație de interes pentru prezenta cauză, iar de la ora 16.07.23, conversația purtată de Octavian Niculescu și Mihai Coste se desfășoară după cum urmează:

Octavian Niculescu: Bună ziua!

Mihai Coste: Bună ziua!

Octavian Niculescu: Cum a fost drumul?

Mihai Coste: Văd că voi sunteți cu primăvara aici, noi am venit de la iarnă aproape.

Octavian Niculescu: Păi, și ce? Pe drum cum a fost? Salut! Bogdan Niculescu.

Mihai Coste: A fost ok. A plouat pe la Cluj încoace. Până acolo a plouat! Salut!

Octavian Niculescu: Salut!

Mihai Coste: Îmi pare bine.

Octavian Niculescu: Octav. Hai sus! Povestim un pic.

Mihai Coste se adresează unei persoane care l-a însoțit ce nu apare în imaginile video:

Mihai Coste: Marius te duci să….Eu stau cu…

Marius: Eu te aștept….

Mihai Coste: Tavi la o poveste…Bine?

Octavian Niculescu: Hai!

Octavian Niculescu și Mihai Coste se deplasează împreună în sediul societății și ulterior către biroul numitului Octavian Niculescu aflat la etaj, momente în care cei doi întâlnesc diferite persoane din societate. În acest interval de timp discuția continuă după cum urmează:

Octavian Niculescu: Cum a fost drumul?

Mihai Coste: OK. A fost uscat de la Cluj încoace. Soare. Fain. Bună ziua

Interlocutoare neindentificată nr. 1: Bună ziua!

Octavian Niculescu: Valea Oltului e grea.

Mihai Coste: Mda. Mergem sus?

Octavian Niculescu: Mergem sus. Cafea, ceai, ceva?

Mihai Coste: Am băut o cafea (neinteligibil) o cafea, zece- cincisprezece minute.

Octavian Niculescu: Hai fetele!

Interlocutoare neidentificată nr. 2: Bună ziua!

Mihai Coste: Bună ziua!

Octavian Niculescu: Hai sus! Merci Magda.

Mihai Coste: Tudorache o fost?

Octavian Niculescu: Cum?

Mihai Coste: Tudor?

Octavian Niculescu: O fost puțin…eu nu m-am văzut așa cu el că a venit cu o doamnă doctor, a avut treabă cu fetele…își face aia nu știu ce clinică privată.

Octavian Niculescu: Hai să stăm aici. Și…Dau drumul la un geam.

Mihai Coste: Care e mișcarea pe aici pe la voi? Ce se întâmplă?

Octavian Niculescu: Ce să se întâmple? Așteptăm să treacă cu coronavirusul…

Mihai Coste: Așteptăm să….

Octavian Niculescu: Nu?

Mihai Coste:..vină banii.

Octavian Niculescu: Bani, investiții, na!

Mihai Coste: (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Vine Magda cu o cafea cu o apă cu ceva.

Mihai Coste: O apă.

Octavian Niculescu: Da…

Magda: Vă aduc și o cafea?

Octavian Niculescu: Nu, apă. Auzi. Două pahare cu apă. Merci. Na…În rest așteătăm coronavirusul ăsta să vedem cum își face de cap.

Mihai Coste: Îl mai aduc ăștia care vin de pe afară…

Octavian Niculescu: Știi…

Mihai Coste: I-au mai liniștit un pic pe chinezi că chinezii au jucat în front fals, i-au băgat ăștia un pic în respect.

Octavian Niculescu: În cofă, da, cu economia…

Mihai Coste: Păi, da…

Octavian Niculescu: Da. Că în rest e de muncă…

Mihai Coste: În război sunt victime colaterale (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Așa e. Na!

Mihai Coste: Ne-am mai cunoscut oare? Eu vă aveam în telefon.

Octavian Niculescu: Și eu.

Mihai Coste: Serios?

Octavian Niculescu: Și eu. Acum da, v-am….

Mihai Coste: Interesant că… Zic (neinteligibil). Nu știu. E posibil să ne știm, zic, dar îl aveam în telefon…”Atunci înseamnă că vă știți, dați-i drumul la…”

Octavian Niculescu: Da. D-asta zic. Voi ce faceți? Cum e acolo?

Mihai Coste: (neinteligibil) bănișorii de pe la asta să mergem mai departe să mai facem, că mai are încă proiecte de trei lucrări din astea ce-am făcut noi.

Octavian Niculescu: Cine? A!

Mihai Coste: Șefa.

Octavian Niculescu: Șefa…Am înțeles.

Mihai Coste: Da.

Octavian Niculescu: A! Și mai are promisiuni de…?

Mihai Coste: Da. Sigur. Că i-am zis lui Stela. Te-ai văzut cu ea?

Octavian Niculescu: Nu. Nu.

Mihai Coste: Am scos-o din echipă că nu….Nu știu ce s-a întâmplat. Adică am…Am fost și am vorbit cu ea. ”Bă”, zic, ”n-are rost să mă duc la Octavian că nu știu dacă ne știm”

Octavian Niculescu: D-asta zic că nu…nu…

Mihai Coste: Hai să clarificăm ce avem de clarificat, punem pentru Sorina ce e acolo și cu asta basta, nu stăm (neinteligibil) și așa mai departe.

Octavian Niculescu: Dar ce trebuie pus? Cât? Trebuie pus pentru Sorina?

Mihai Coste: Da. Pentru ea. Da, bun, ea are niște probleme medicale, pe de o parte. Doi la mână trebuie să (neinteligibil).

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: Banii ăștia pentru care (neinteligibil) sunt acuma în construcția bugetului pe anu ăsta. Acum ea ce zice…Ei au venit…Cu ei ai discutat, așa-i?

Octavian Niculescu: Da, mă, ce….Doamne iartă-mă! Na!

Mihai Coste: (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Dă-ți dacă vrei, stai să duc ăsta afară…

În continuare, Octavian Niculescu iese câteva momente din birou, timp în care dă dispoziții unei angajate să le aducă apă. Angajata se conformează, iar după plecarea acesteia, discuția dintre cei doi interlocutori este reluată după cum urmează:

Mihai Coste: Bun. Deci n-am închis acolo proiectul. Nici din punct de vedere al recepției și nici din punct de vedere a ceea ce trebuie să facem pentru Sorina. Eu i-am spus lui Tudor sau lui George că…El a venit cu o parte, cu o fracție. O zis că vine înainte de sărbători, înainte să plecăm toți în concediu, o venit cu zece mii. Cred că știi?

Octavian Niculescu: Nu știu, nu chiar…Nu…nu…

Mihai Coste: Nu știi…Bun. Și o zis să facem cu ăștia ”păi fracție din povestea asta”. ”Ok și restul?” ”Restul nu știu” ”(neinteligibil) în concediu tu te duci eu mă duc, vedem și discutăm. Eu nu știam cine e factor decident în primul rând. Că eu am văzut și pe Cristi Munteanu….

Octavian Niculescu: Moise, da.

Mihai Coste: Moise parcă (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Moise a plecat. Moise a plecat de la 1 decembrie.

Mihai Coste: Am auzit.

Octavian Niculescu: Da.

Mihai Coste: Ce au făcut ei, n-au făcut, nu știu. Dar n-au venit cu înțelegerea care a fost de la capătul….

Octavian Niculescu: Tunelului.

Mihai Coste: Exact. Și atunci ”hai să vedem cine e acolo”. ”Păi, du-te și vorbește cu Octavian”. ”OK, care e problema?”

Octavian Niculescu: Cine ți-a zis?

Mihai Coste: Sorina.

Octavian Niculescu: Sorina ți-a zis să vorbești cu mine?

Mihai Coste: Da. „Și spune-i în felul următor că….„ I-am zis lui George: ”Bă”, zic, ”cât sunteți voi dispuși?” ”Păi”, zice, ”undeva la 3 la sută”, ”No”, zic, ”dă-o în puii mei că mi-e jenă să (neinteligibil)” 3 la sută (neinteligibil) două milioane și ceva”

Octavian Niculescu: Stai, mă. Cât a fost proiectul? Sau ce…despre…?

Mihai Coste: Două milioane și trei sute și ceva de lei plus TVA.

Octavian Niculescu: Păi, bun, și acum…Fă-mă să înțeleg un pic. Voi ați executat, tu ai executat ceva acolo?

Mihai Coste: Eu am mai executat partea de arhitectură, deci construcția (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Am înțeles, păi…banii ăștia două milioane trei sute nu i-a luat o singură firmă, nu?

Mihai Coste: Nu, nu i-a luat…

Octavian Niculescu: Asocierea…

Mihai Coste: Cei mari…. (neinteligibil) cu ei.

Octavian Niculescu: Nu sunt eu, dar nu contează.

Mihai Coste: Nu contează. I-a luat Tehno…cum îi zice la firma ta Tehnical Hospital Solutions, sau…, mă rog, a voastră.

Octavian Niculescu: Așa, da….

Mihai Coste: Bun. Ăștia o fost pe contractul semnat cu voi. Acum ei au mâncat acolo, a mâncat și Stela în plus ceva acolo și nu știu cine-o mai mâncat. Habar n-am.

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: Acuma ăia zece mii care…mi i-o dat Tudor să (neinteligibil) a fost o parte. Băi, puțin. Hai să vedem cum mai facem…

Octavian Niculescu: Păi, da, măi, dar vin să vă întreb pentru ce să dea acuma la sfârșitul lucrării? Pentru ce să mai? Dacă v-ați înțeles voi înainte așa de sumă de bani…

Mihai Coste: Păi, ne-am înțeles ce-i pe piață, cum se merge, cât îi așa dintr-o lucrare. Că-i cunoscută problema că-i zeciula zece la sută se dă dintr-un contract. El mi-o venit cu zece mii de euro (neinteligibil). Zice numai o parte.No! Bun. Și acum când l-am chemat, săptămâna trecută sau acum două săptămâni zice ”Mă, să vorbesc cu Octavian să vedem cealaltă parte când vine”

Octavian Niculescu: Păi, n-a vorbit. Ce să vorbească cu mine, ce sunt…Dar, bun. Și acum ăștia acuma dacă este să ți-i dau?

Mihai Coste: Da.

Octavian Niculescu: Așa. Sunt pentru ce, pentru alea viitoare trei lucrări?

Mihai Coste: Nu. Pentru ce-o fost. Trebuie să închidem asta…

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: Ca să putem deschide dincoace că așa și luăm discuția. ”Dacă băieții sunt ok și sunt ăsta..atuncea dăm bătaie, dacă nu, asta e”

Octavian Niculescu: Ok. Bun.

Mihai Coste: Cu Stela ți-am încheiat că n-o fost nici ea…

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: (neinteligibil) supărată, dar…mă rog…

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: Eu i-am spus că ”Bă…”. Că ea o zis că s-o închis cu conducerea veche de anul trecut.

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: (neinteligibil) pe la minister. ”Bă”, zic. ”Ok, dar vezi că (neinteligibil)”

Octavian Niculescu: Ea a dat…ea a dat banii pentru lucrare?

Mihai Coste: (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Da. Da. Da.

Mihai Coste: Și acum am zis așa. Hai să închidem asta. Să ne înțelegem cum o închidem. Și mergem mai departe.

Octavian Niculescu: Am înțeles.

Mihai Coste: Ca să nu…

Octavian Niculescu: Și de ce sumă ar mai fi vorba?

Mihai Coste: Deci eu i-am spus așa: ”Hai să mergem pe un…hai să nu fie zece că totuși or mai fi făcut și alte firme pe acolo, nu știu ce…hai să fie…”. ”Spune-i la Octavian că șapte”

Octavian Niculescu: Șapte, șapte, șapte înseamnă….

Mihai Coste: Șapte la sută…

Octavian Niculescu: paișpe…șapte ori trei, douăzeci și unu…înseamnă o sută șaizeci de mii…

Mihai Coste: O sută șaizeci de mii..

Octavian Niculescu: De lei. În lei, nu în euro?

Mihai Coste: În lei. Bun. Împărțim la cât e euro 4,8 și facem șapte la sută și pa….

Octavian Niculescu: Am înțeles. Am înțeles. Și bun deci ăștia și practic s-ar închide prima lucrare și…

Mihai Coste: S-ar închide asta după care mergem cu celelalte mai departe.

Octavian Niculescu: Care celelalte sunt tot lucrări de genul ăsta.

Mihai Coste: Exact aceleași treburi numai că minus Stela.

Octavian Niculescu: Da. Bun am înțeles asta.

Mihai Coste: (neinteligibil) vorbește cu ei, faci cu ei târgul, veniți încoace, face-ți (sic) caietul de sarcini, vedeți cum îl aranjați și acuma de la început ce trebuie să…dacă tu te-ai băgat și vorbești cu Octavian clarificați-vă treaba de la început ca să fiți și voi de acord să nu ziceți la sfârșit bă că a fost strâns proiectul că n-a fost bani ca să știți ce aveți de făcut.”

Octavian Niculescu: Am înțeles. Am înțeles.

Mihai Coste: Atuncea când îl pregătim nu știu cine va veni la Baia Mare dacă ești tu plecat nu contează, va veni George, ne așezăm la lucru, îl facem….dar îl clarificăm de la început dacă tot am…ne apucăm și spunem ”Domne, proiectul e de zece lei…ăștia sunt acolo…ăștia sunt acolo…și așa mai departe” ca să nu….

Octavian Niculescu: Am înțeles!

Mihai Coste: Când se încasează? (neinteligibil) ”Mă, mă ajută-mă să-mi plătească aia”. I-o plătit niște bani și s-o încheiat lucrările. Nici acum nu sunt încheiate, recepția nu-i făcută.

Octavian Niculescu: Păi, nu-i făcută din ce motiv nu-i făcută lucrarea?

Mihai Coste: Firma a încasat banii anul trecut toți.

Octavian Niculescu: Am înțeles. Dar nu-i recepția scriptică, hârtiile.

Mihai Coste: Nu știu cum stai cu garanția. Ți-ai făcut asigurare pe garanție?

Octavian Niculescu: Nu știu să-ți spun…nu știu că nu e la….

Mihai Coste: Na! Poți să te duci aici dacă…Trebuie văzut cine știe despre ce-i vorba….

Octavian Niculescu: Da. Da.

Mihai Coste: (neinteligibil) vine și George încoace trebuie văzut exact care-i situația și noi avem…cu niște lucrări suplimentare care am zis că ălea le dăm ei că…tot așa să vină și ea la București să știe cui să i le dea și să putem primi banii.

Octavian Niculescu: Mai sunt lucrări suplimentare de făcut?

Mihai Coste: Da.

Octavian Niculescu: Efectiv de făcut sau?

Mihai Coste: Și, și.

Octavian Niculescu: Adică le…

Mihai Coste: Da.

Octavian Niculescu: Am înțeles. Cam ce valoare ar fi lucrările astea suplimentare?

Mihai Coste: Din câte am înțeles de la George e vorba de două sute și ceva de mii.

Octavian Niculescu: Păi, cine le-a solicitat pe aste?

Mihai Coste: Păi, antreprenorul general.

Octavian Niculescu: El a solicitat lucrări suplimentare? Am înțeles! Am înțeles! Și p-astea cine trebuie să le…le cuantifice?

Mihai Coste: În ce? Sub ce formă?

Octavian Niculescu: Păi…adică cine le evaluează fi…financiar!

Mihai Coste: O să g…g…în…încasează firma bani….

Octavian Niculescu: Așa…

Mihai Coste: Și banii ăia (neinteligibil) la minister!

Octavian Niculescu: Aaaa, deci sunt pentru minister!

Mihai Coste: Care, deci (neinteligibil) cei care au lucrat acolo care (neinteligibil) lucrări suplimentare care-s, tre făcute pe real, o să se rețină de acolo, restul cât de (neinteligibil) e, două sute cincizeci, două sute sau, nu știu cât va fi, ăia (neinteligibil, vocile de suprapun)

Octavian Niculescu: Aaaa. Deci sunt o parte de lucrări pe bune și o parte de lucrări….

Mihai Coste: O parte care… (neinteligibil)

Octavian Niculescu:…virtuale!

Mihai Coste: Să vedem cât punem. Noi zicem că punem cele…ze…zece la sută din valoarea proiectului, să nu mergem mai departe, că după aia vine Curtea de Conturi, se leagă de nu știu ce, zice ”pun zece la sută” îi..ca să nu avem…. (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Am înțeles! Și Sorina acum e manageră, sau ce-i acuma?

Mihai Coste: Da!

Octavian Niculescu: Ea e manageră la…

Mihai Coste: (neinteligibil) s-o-ntors, s-o-ntors cât l-o băgat pe…cât o fost ministru….

Octavian Niculescu: Am înțeles!

Mihai Coste: No! Acuma așteptăm bătălia pentru următoarea tură, să vedem ce va…mai fi!

Octavian Niculescu: Păi tură la ce?

Mihai Coste: Vorbesc pentru toamnă că sunt….

Octavian Niculescu: Aaa!

Mihai Coste:….niște jocuri care se vor face acuma la nivel local și ea vrea să facă niște…o avut niște înțelegeri pe acolo, dar oricum în București o zis că nu mai vine n…decât, no! Ca portofoliu în minister a zis că nu mai vine că s-o-mbolnăvit și o avut niște probleme….Interesant cum s-o-mbolnăvit că…părerea mea…că te-o aranjat băieții! Dintr-o dată a avut…o făcut o boală autoimună cu tot felul de chestii, o început să i se (neinteligibil) pielea, că nu știu ce, cu na…îi bolnavă! Ceva să știi că (neinteligibil) și Streinu Cercel că cineva m-o capsat! Că zice, chiar așa, dintr-o dată să…am o problemă? Că oricum ea e fată…rezistă la efort și așa mai departe! Și chiar s-o implicat pe ici pe acolo și a adus foarte mulți bani în, în sistem, nu numai la Baia Mare. Că prin baia Mare o lăsat acolo de la (neinteligibil) să nu zică ăștia ”Bă, ai venit la minister și tragi toți banii acolo”. O dat și la ăia și la ăia și o dat bani mulți! Na! Și ce s-o-ntâmplat nu știu, acuma suspiciunea e că cineva i-o făcut o(neinteligibil), acuma îi pe tratament și-o mai revenit…îi ok!

Octavian Niculescu: OK! Am înțeles!

Mihai Coste: Io nu știu….

Octavian Niculescu: Tu cât ai…voi cât stați în București acuma?

Mihai Coste: Păi io stau și mâine, că tre ia să vin ieri și am zis că dacă tot….

Octavian Niculescu: Da!Da!Da!

Mihai Coste: (neinteligibil) am zis că hai, vin mâine și poimâine! Adică azi și mâine!

Octavian Niculescu: Io nu-s pregătit azi!

Mihai Coste: Na, dacă mâine-i ok!

Octavian Niculescu: Mâine mă duc dimineață, dacă e, pe la bancă, încerc s-anunț din seara asta, da pe la prânz, vin banii-n bancă! O fi (neinteligibil)

Mihai Coste: Nu-i problemă! Ăăăă…tre să mă duc până la Târgu Mureș, într-o viteză maximă mâine!

Octavian Niculescu: Undeva în jurul prânzului așa, unu, două….

Mihai Coste: Ok!

Octavian Niculescu:… Unu, două cel târziu, încercăm să…da?

Mihai Coste: Ok!

Octavian Niculescu: Ăăă…voi unde stați? La hotel? Unde stați?

Mihai Coste: Nu m-am gândit, mai am două întâlniri acuma seara, niște băieți care tot așa (neinteligibil) niște…. resurse pentru (neinteligibil), om sta undeva merem să mâncăm ceva, după care nu știu, habar n-am! O căsucă, undeva!

Octavian Niculescu: E, normal, da, da!

Mihai Coste: N-am vorbit!

Octavian Niculescu: Nu, ziceam ca să vii mâine, sau cum să facem? Să….să vii mâine încoace să…ne vedem!

Mihai Coste: Păi mâine când îmi dai un mesaj că ești…

Octavian Niculescu: Îhî! Apt….

Mihai Coste: Undeva…

Octavian Niculescu: Da.

Mihai Coste: Mă suni și am plecat sau vii tu la hotel sau ne-ntâlnim….

Octavian Niculescu: Sau așa, da! Da, da, da!

Mihai Coste: Cel mai bine și pe neutru, nu am o problemă.

Octavian Niculescu: Da! Ok, ok, ok, ok, ok! Bun! Păi atunci te sun mâine și…

Mihai Coste: Ok!

Octavian Niculescu: Da?

Mihai Coste: Dar rugămintea mea rămâne așa! Te rog să-mi dai cine va fi factoru’ decident cu care să discut pentru celelalte trei proiecte, acum…

Octavian Niculescu: Da.

Mihai Coste:…Anu” acesta…Și ar fi bine să stăm de vorbă toți trei și io și tu dacă va fi și George, nu știu, probabil că….

Octavian Niculescu: Nu știu!

Mihai Coste: Tu știi!

Octavian Niculescu: O să verific, da! O să verific ce s-a-ntâmplat!

Mihai Coste: Verifică, vezi…

Octavian Niculescu: Să văd ce…

Mihai Coste: Fă-ți tu acolo, astea…

Octavian Niculescu: Da, da!

Mihai Coste:…și când îmi spui, ”bă, cu ăsta ții legătura” ca să nu se mai întâlnim noi ca…

Octavian Niculescu: Îhî!

Mihai Coste: Nu că n-ar fi o…ăstea! Da îi bine ș-așa! Și-atunci clarificăm de la-nceput! Și eu mă gândesc să facem în felu” următor! Facem caietu de sarcini, vedem prețurile să fim toți ok și mai punem pentru ce dăm la export…separat! Și atuncea știm că n-avem nicio problemă! Că nu mai spunem ”Bă, stai un pic, că o fost strâns contractul că n-o fost de unde, că nu știu ce” Astea-s chestii care, la sfârșit când se termină lucrarea, nu-i bine să apară discuțiile astea! Știi foarte bine ”Bă, atâta e!”, ai venit, ți-ai (neinteligibil) o cafea, plec mai departe!

Octavian Niculescu: Am înțeles! Am înțeles!

Mihai Coste: Și-atuncea tu hotărăști cine va fi persoana care…Io cu George m-am înțeles, o mai făcut el, no! Niște cheștii că n-o putut, el o (neinteligibil) p-acolo cu niște chestii, că n-o putut să încheie contractu atunci când…cât aveam (neinteligibil), oricum, îi și făcută plata integrală! Da asta mi-am…am rezolvat-o! Acuma, săptămâna viitoare și pe-asta și cealaltă, trebuie s-o-ncheiem din punct de vedere al recepției finale! Cu ce…DSP-ul, cu Primăria cu toți (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Păi, bine, da înțeleg că se…se lucrează deja în sală, nu?

Mihai Coste: Îi gata! Nu se lucrează!

Octavian Niculescu: Nu se lucrează?

Mihai Coste: Nu se lucrează că….Unu la mână, nu-i făcută recepția….

Octavian Niculescu: Da!

Mihai Coste: Și doi la mână, îi mai trebuie un doctor cardiolog și nu-l are mi se pare!

Octavian Niculescu: Am înțeles!

Mihai Coste: Și na! (neinteligibil) Sala arată bine!

Octavian Niculescu: Păi cum….

Mihai Coste: Și (neinteligibil) foarte bună pentru (neinteligibil) toată lumea care are probleme cu cardiologia merea la Cluj, sau la București sau la Târgu Mureș! Acuma aducem zona respectivă, Satu Mare, ăăă…

Octavian Niculescu: Da” tot nu…

Mihai Coste: Alba, (neinteligibil) Sălaju….pot relua problemele astea cardiovasculare, să le…ăăă…rezolve Baia Mare! Deci, cam asta ar fi!

Octavian Niculescu:Ok! Bine! Păi atunci mâine dimineață în jur de, nu știu…unșpe, doișpe…

Mihai Coste: N-am nicio problemă!

Octavian Niculescu: Da? Sun, spun, văd cum stăm și…Mda!

Mihai Coste: Da!

Octavian Niculescu: Ok!

Mihai Coste: Tu ca firmă ce…ăăă….ăăă….?

Octavian Niculescu: Asta a fost ăăă…firma asta a fost departament al firmei mele! El nu mai….io nu sunt implicat în ea! Sunt niște ne…foști angajați care au preluat activitatea asta de producție! Io am avut și io niște probleme de…sănătate și vreau să, na!

Mihai Coste: Vrei s-o iei și să pui….

Octavian Niculescu: Nu, nu, nu, nu, nu! Vreau să…muncesc mai puțin!

Mihai Coste: Ăăă, să te….

Octavian Niculescu: Știi…Da. Practic, ei mă mai întreabă, mă mai consultă așa din când în când, pe parte tehnică mai mult decât pe….pe….

Mihai Coste: Bun! Acuma dacă fac contractu’, ăsta care va urma da?

Octavian Niculescu: Da!

Mihai Coste: Cu cine să vorbesc?

Octavian Niculescu: Cu Hospital ăștia!

Mihai Coste: Cu Hospital, da! Am înțeles! (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Da! Că ei execută, nu io, Tehnoplus!

Mihai Coste: Și-atuncea, tu ai capacitatea…vorbesc de ăăăă…a discuta cu ei pentru să-ncheiem celelalte… (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Șigur că da! Vorbim dacă e!

Mihai Coste:Celelalte… (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Sigur, în sensu’ că normal, trebuie să-i, na!

Mihai Coste: Da, trebe să-i iei la o poveste! Sau, mă rog, nu știu, acuma tu…

Octavian Niculescu: Da, da, da! Bine, e și importantă…discuția și d-asta!

Mihai Coste: Corect!

Octavian Niculescu: Na! Că persoana e prea importantă ca să…

Mihai Coste: Deci atâta ăăă..trebuie să știu cine va fi viitoru’ (neinteligibil) la discuție la contract! Ca să știu să băgăm lucrurile!

Octavian Niculescu: Ok! Rămâne să…

Mihai Coste: Da (neinteligibil) să-mi spui ”Dom’le, ăla e!”

Octavian Niculescu: O să-ți….

Mihai Coste: Te-ntâlnești cu omu’, tu dacă vrei să….

Octavian Niculescu: Sigur! Sigur!

Mihai Coste:…Sau dacă vrei să te retragi tu, să fii deoparte…

Octavian Niculescu: Vă comunic, o să vă comunic ăăă….

Octavian Niculescu: Da, da, da!

Mihai Coste: (neinteligibil) Mihai!

Octavian Niculescu: Bine, așa! O să-ți comunic Mihai, atunci care va fi persoana care să…să ține…să țineți legătura!

Mihai Coste: Ca să putem demara, e de-nceput!

Octavian Niculescu: Sigur! Da!

Mihai Coste: Dacă eşti undeva pe traseu, trebuie să ne facem jocurile şi să pregătim lucrurile să fie aranjate din start, ca să ştim cu cine mergem mai departe!

Octavian Niculescu: Am înţeles!

Mihai Coste: Ok!

Octavian Niculescu: Bine, aşa facem! Hai să văd cum…o sută şai…cât ai zis? O sută șai-una de mii? O sută șa…șa…fac io!

Mihai Coste: Fă socoteala, e (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Stai, stai! Do…stai că aduc…

În continuare se poate observa cum Octavian Niculescu părăsește biroul în care a purtat discuția cu Mihai Coste, preia dintr-un alt birou un calculator și revine în biroul unde se afla Mihai Coste, iar conversația continuă astfel:

Octavian Niculescu: Deci, cât zici că a fost contractu’? Două milioane, trei sute….

Mihai Coste: Opt zeci de mii (neinteligibil) nu știu!

Octavian Niculescu: Optzeci, haim rotund așa!

Mihai Coste: Așa!

Octavian Niculescu: Ori șapte la sută?

Mihai Coste: Da!

Octavian Niculescu: O sută șaiș-șașe de mii șase sute! Împărțit la…

Mihai Coste: Patru-opt, că atâta e!

Octavian Niculescu:….patru punct optzeș-unu, optzeș-unu hai să zicem!

Mihai Coste: (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Treiș-patru de mii șase sute de euro!

Mihai Coste: Da, din care o venit zece!

Octavian Niculescu: Am înțeles, bine! Aaaaa, minus zece mii!

Mihai Coste: Zece mii o venit!

Octavian Niculescu: Am înțeles! Douăș-cinci de mii! Douăș-patru de mii șase sute…

Mihai Coste: (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Douăș-cinci de mii, patru punct optzeș-unu, înseamnă…ăăăă…o sută douăj de mii, rotund!

Mihai Coste: Cât dă? (neinteligibil) dăm la…

Octavian Niculescu: Am înțeles! Da! O sută douăj de mii! Am înțeles! Bun! Mâine-o scot de dimineață și te sun și hai! Bine! Da” undeva în pr…după prânz așa o să fie!

Mihai Coste: Îți dai seama că, important e s-o rezolv, asta-i mai importantă (neinteligibil) decât cea de mâine, chiar dacă mâine le pot programa pe poimâine, nu-i o problemă, da tre s-ajung la Târgu Mureș! Da, nu știu, aș prefera chiar când mă duc încolo, da acuma, chiar dacă mai fac o manevră, nu-i problemă!

Octavian Niculescu: Bine! Hai să te conduc!

Mihai Coste: Mi-a părut bine!

Octavian Niculescu: Te pup!

Mihai Coste: Și eu te pup!

Octavian Niculescu: Stai să-ți dau….

Mihai Coste: (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Da!

Mihai Coste: Și cu sănătatea cum e (neinteligibil)?

Octavian Niculescu: Băi, am avut niște probleme cardiace. Hai!

Mihai Coste: Ai fumat?

Octavian Niculescu: Mult!

Mihai Coste: Ăăă…Ai redus sau ai?

Octavian Niculescu: Am oprit-o de trei luni!

Mihai Coste: Și cum stai?

Octavian Niculescu: După un stend (sic), stau bine!

Mihai Coste: Aici, sau?

Octavian Niculescu: Aici! Aici! Știi?! După un stend (sic) stau bine, da nu prea e-n regulă!

Mihai Coste: Acuma (neinteligibil) depinde te tine ce faci, ce….

Octavian Niculescu: Păi, da, da, da, da!

Mihai Coste: (neinteligibil) Lasă-te de tot dacă se poate, că până la urmă sănătatea-i cea mai importantă!

Octavian Niculescu: Păi da!

Mihai Coste: Mai dai și tu vreo cinci șase kile jos!

Octavian Niculescu: Ar trebui vreo cinsprezece!

Mihai Coste: Da, no, din ce se poate!

Octavian Niculescu: Da! Hai! Știți să ieșiți de-aici? Aveți Waze ceva, ce vă puneți?

Mihai Coste: Da, avem (neinteligibil)

Octavian Niculescu: Da? Bine! Servus!

Mihai Coste: Sănătate, numai bine!

Octavian Niculescu: Doamne ajută!

Mihai Coste: La revedere!

Octavian Niculescu: Servus! Numai bine! Sănătate!

