Stenograme din Dosarul drogurilor. Blonda lui Coldea: Pune-mi bani pă card. Nu-mi dă pe datorie

România. Au apărut stenogramele conversației între Marina Pandarof, alintată blonda lui Coldea, Marius Cătălin Ușurelu, un fost director la compania de apă din Slatina,și Arabagiu Romulus. Toți trei au fost puși sub acuzare pentru trafic de droguri. Marius Cătălin Ușurelu a fost președintele filialei PSD din Scornicești, iar până în iulie 2024 a ocupat funcția de șef al companiei de apă din Slatina

Stenogramele din dosarul Marinei Pandarof

Dosarul instrumentat de DIICOT a fost trimis în judecată de procurori pe 31 iulie, iar inculpații sunt cercetați în stare de libertate. Potrivit stenogramelor, cei trei inculpați nu fac referire la droguri, în speță cocaină, însă acest lucru a ieșit la iveală după ce s-au găsit trei plicuri cu cocaină asupra inculpatului Arabagiu Romulus zis și Romy.

Pe 9 februarie, Marina Pandarof i-ar fi cerut inculpatului Marius Cătălin Ușurelu suma de 2.000 de lei. Din stenograme reiese că banii ar fi fost utilizați pentru a cumpăra cocaină.

Blonda lui Coldea a rămas fără bani

Potrivit stenogramelor prezentate de România TV, în discuțiile dintre Marina Pandarof apare și un al treilea personaj, Arabagiu Romulus zis și Romy, cel care s-ar fi ocupat de transportul drogurilor.

„MARINA: Deci, fii atent aicea, care e treaba! Pune-mi bani pă card că eu nu mai am bani să-i dau lu ăla și ălalalt a plecat și ăsta nu îmi dă pe datorie!

CĂTĂLIN: Bă, dar tu n-ai bani până ajunge Romi acasă?

MARINA: Nu am niciun ban! N-am niciun ban! Am 5000 de euro, mâine, facturi, jur că n-am niciun ban! (...)

CĂTĂLIN: Am înțeles … Hai că-i pun lu Romi. Azi sau mâine cel târziu. Că el vine poimâine, nu?

CĂTĂLIN: Vineri a zis că vine.

MARINA: Păi, vine vineri la Slatina, da mâine dimineață pleacă la Drăgănești.

CĂTĂLIN: Am înțeles. Hai… OK.

MARINA: Pune-i astăzi 20 de milioane!

CĂTĂLIN: Bine, bine. Hai că mă descurc și văd io cum îți pun.

MARINA: Ce?

CĂTĂLIN: Pă contu lu Romi, nu?

MARINA: De Revolut, da.

CĂTĂLIN: Pe Revolut, am înțeles.

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – ARABAGIU ROMULUS data 23.02.2022, ora 22.59 MARINA: Alo! ROMI: Da! Da. MARINA: M-auzi? Răspunde-i Alinei că e paranoia! Am sunat pă toată lumea! M-a luat capu! Ești OK? ROMI: Acuma am plecat. M-a oprit la… M-a oprit la un control de rutină … MARINA: Așa… ROMI: Și mi-a găsit alea-n mașină. M-a oprit. Erau vreo 3 inși acolo. MARINA: Așa … ROMI: M-au întrebat ce e cu alea, le-am zis că pentru consum propriu. MARINA: Așa… ROMI: A mai luat pă încă unu, din altă mașină, ne-au dus la secție, ne-au făcut proces-verbal! MARINA: Așa… ROMI: Mi le-a luat. MARINA: Și?! ROMI: Acuma… acuma mi-a dat drumu și mi-a zis că o să … o să fiu anunțat de poliție când… MARINA: Că ce? ROMI: O să fiu anunțat de poliție când mi se… instrumentează sau… MARINA: Pfoai de… ! Te sun înapoi. ROMI: Dosaru’ la Parchet. MARINA: Vai de capul meu, nu pot să cred așa ceva! Da unde te-a oprit? ROMI: Ăăă… pă Eliade cu Primăverii. Pe-acolo. MARINA: Bine. ROMI: Și m-a luat la… M-a luat la Secție, au venit cu câinele, a mirosit prin toată mașina, m-au pus să desfac bagaju’ …

Marina Pandarof, Arabagiu Romulus și Marius Cătălin Ușurelu sunt cercetați în libertate

Inculpatul Arabagiu Romulus zis și Romi a fost prin în flagrant pe o stradă din Sectorul 1 din Capitală cu trei plicuțele de cocaină, în cantitate totală de 2,38 grame. Drogurile respective ar fi trebuit să ajungă la un alt consumator, care de altfel a și efectuat plata.