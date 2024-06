Sport Steffi Graf și Andre Agassi, în România. Meci demonstrativ cu Simona Halep și Andrei Pavel







Steffi Graf şi soțul ei, Andre Agassi, au fost întâmpinaţi la Cluj, în faţa hotelului Radisson Blu, de mai mulţi fani. Cei doi tenismeni au împărțit autografe înaintea meciului demonstrativ de sâmbătă, în care vor întâlni perechea Simona Halep/Andrei Pavel, conform ziare.com.

Meci demonstrativ Graf/Agassi contra Halep/Pavel

Steffi Graf şi Andre Agassi au fost întâmpinați şi de Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României.

Meciul demonstrativ care va avea loc la Cluj, este programat pentru sâmbătă seara, de la ora 18.00, pe BT Arena. Cele 10.000 de bilete puse în vânzare aproape s-au epuizat.

Simona Halep a ajuns vineri la Cluj-Napoca, și a fost întâmpinată la aeroport de primarul Emil Boc, care i-a urat “bun venit şi revenit acasă”.

„I-am spus bun venit şi revenit acasă. Sunt convins că se simte ca acasă. M-a impresionat faptul că oamenii de la aeroport au aplaudat. Asta arată că Simona rămâne în sufletul românilor. I s-a făcut o mare nedreptate. Să o încurajăm mâine în Sala Polivalentă şi să îi urăm drum bun în tenisul mondial. Simona inspiră o generaţie întreagă”, a spus Emil Boc, făcând referire la meciul pe care tenismena româncă îl va disputa împotriva cuplului Graf / Agassi.

„Mă simt bine, mă bucur foarte mult că am revenit la Cluj. A fost o perioadă dificilă, dar acum mă gândesc doar la mine şi primirea este superbă. Nu sunt o expertă la dublu, dar am încredere în Andrei Pavel. Va fi un meci frumos, jucăm cu două legende ale tenisului şi o să fie cu siguranţă o atmosferă deosebită. Aici oamenii sunt deosebiţi şi întotdeauna au venit să ne susţină. În totdeauna când am jucat la Cluj a fost minunat!”, a declarat Simona Halep la sosirea sa.

Locul 1 mondial, 377 de săptămâni

Meciul demonstrativ de dublu va fi susținut de Simona Halep și Andrei Pavel împotriva cuplului Steffi Graf /Andre Agassi, în cadrul evenimentului Sports Festival.

Halep s-a declarat încântată de primirea de care a avut parte: „Primirea este superbă aşa că am păşit cu dreptul. Mă simt bine. Mă bucur tare mult că am revenit la Cluj. A fost o perioadă dificilă. La meciul demonstrativ o să fie cu siguranţă o atmosferă deosebită”.

Vineri, Steffi Graf a împlinit 55 de ani. În 1988, Graf a devenit prima jucătoare de tenis care a realizat Golden Slam-ul, câștigând toate cele patru titluri majore de simplu și medalia de aur olimpică în același an calendaristic. Este singura jucătoare de tenis care a câștigat fiecare turneu major de simplu de cel puțin patru ori (performanâa nu a fost egalată nici în cazul turneelor de bărbați). Graf a ocupat locul 1 mondial la simplu în clasamentul WTA pentru un număr record de 377 de săptămâni. A câștigat 107 titluri la simplu, ocupând locul al treilea pe lista WTA din toate timpurile, conform Wikipedia.

Agassi este unul dintre singurii șase jucători care au reușit un Mare Șlem, câștigând toate cele patru turnee majore ale anului, și unul dintre cei trei (alături de Laver și Federer) de la începutul Erei Open care au înregistrat această performanță. Pe lângă victoriile din turneele de Mare Șlem și de la Olimpiadă, Agassi a mai câștigat în carieră Turneul Campionilor și a făcut parte din echipa Statelor Unite câștigătoare a Cupei Davis. Are în palmares 17 titluri în turneele din seria Masters, performanță depășită de Roger Federer și Rafael Nadal.

Din din 22 octombrie 2001, Graf și Agassi au devenit soț și soție și au împreună doi copii.