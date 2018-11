Ștefănescu îi dă REPLICA lui Țuțuianu în SCANDALUL MOMENTULUI. Cine l-a înregistrat, de fapt: „El nu știe?!”

Codrin Ştefănescu a reacționat, după ce Adrian Țuțuianu a vorbit despre cei care l-au înregistrat, precizând că secretarul general adjunct al PSD a participat la organizarea acestora.





Codrin Ștefănescu a declarat că Adrian Țuțuianu știe cine l-a înregistrat și cum s-a ajuns la această situație.

„L-au înregistrat cu telefoanele. El nu știe? Tot se zbate că fostul deputat, că fostul președinte de Consiliu. Păi numai câți foști sunt care nu îl suportă. Sunt primari care au rămas siderați când l-au auzit cum vorbește despre colegii lui, au înregistrat și au trimis în direct înregistrările peste tot, la presă, la partid. Asta cu înregistrările sunt adunate de pe la Găiești, Dâmbovița”, a declarat Codrin Ștefănescu, potrivit DCNews.ro .

Adrian Țuțuianu a declarat, după excluderea din PSD, după apariția în spațiul public a unor înregistrări cu el, făcute pe ascuns, că are un cerc de patru persoane care ar fi putut face acest lucru, iar printre cei care au organizat totul se află și Codrin Ștefănescu.

„Organizarea a făcut-o Codrin Ştefănescu, lângă el fostul deputat Radu Popa şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Oprea de la Dâmboviţa. Cine a avut tehnică, pentru că a fost o tehnică specială, montată pe cineva, urmează să identificăm. Eu am un cerc de patru persoane. Probabil că în zilele următoare, prin gesturi, prin atitudini, persoana care m-a înregistrat îşi va dezvălui singură identitatea. Toate înregistrările au fost duse de la partid la România TV. Nu eu am adus ceva în spaţiul public legat de modul în care m-am exprimat pe probleme care ţin de activitatea partidului şi a Guvernului. Când am spus de – partid de maimuţe - nu am vrut să jignesc pe nimeni. Eu am spus că ne-am comportat ca un partid de maimuţe şi aveam în vedere modul absolut incorect faţă de normele democratice în care am acceptat cu toţii ca preşedintele Dragnea să plece la Palatul Cotroceni cu un candidat la prim-ministru pe care niciunul nu îl ştiam. Aşa ceva nu am pomenit în istorie”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

