Ștefan Mandachi, aruncă bomba. Scandalul „Autostrada” continuă: „Nu am jignit niciun lider. S-au jignit singuri”

Ștefan Mandachi, afaceristul în vârstă de 33 de ani care a fost acuzat că toată mișcarea #șîeu ar fi, de fapt, o propagandă politică, vine cu o replică dură pentru întreaga clasă politică. De asemenea, unii l-ar fi acuzat chiar și că ar fi un agent secret.

„Întrucât au apărut știri și tot felul de postari neadevarate si neverificate, (unele caraghioase chiar) consider că este necesar să elucidez misterul și să demontez cu argumente acuzațiile false care mă vizează pe nedrept.

Nu am niciun serviciu secret în spate, nu cunosc pe nimeni care să facă parte din Serviciile Secrete sau poate că nu cunosc eu oamenii suficient cât să aflu din ce servicii fac parte, pentru că nu mi-a păsat. Nu cunosc membrii cheie din partide politice, nu cunosc oameni din organizații secrete, nu cunosc demnitari sau politicieni de rang înalt altfel decât de la televizor.

Mă bufnește râsul când aud c-aș fi vreun spion, agent 007, James Bond. Ceea ce îmi place să cred e că toți politicienii, spionii adevărați, agenții secreți și ceilalți au admirat curajul meu și au fraternizat cu necesitatea mea de a avea autostrăzi pentru că și ei au copii, părinți și prieteni care circulă pe marginea gropii, adică pe drumuri de opt metri și două sensuri, printre tiruri și autoturisme”, a scris acesta pe blogul său.

Acesta a mai scris și că nu a făcut niciodată referire la o anumită formațiune politică, ci la toate partidele.

„Mi se aduce acuzația că sunt inamicul numărul unu al nu știu cărui partid. Eu am învinovățit absolut toate partidele, fără nicio excepție. Nu m-am referit la unul singur, ci la PNL, PDL, PSD, PNTCD, CDR, UDMR și care or mai fi, dar toate partidele, fără excepție, care au guvernat România și au lăsat Moldova fără niciun centimetru de autostradă în 30 ani. Nu am jignit niciun lider. S-au jignit ei singuri, prin moștenirea rutieră lăsată țării și în special Moldovei. Toți, din 1989 până în 2019. Incompetența nu are coloratură politică”, se arată pe blog.

