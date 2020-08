Bănică profitând de faptul că toate concertele sale au fost anulate, la fel ca și ale soției sale, au ales să se distreze pe litoralul din Bulgaria alături de fiul lor Alexandru. Ei au postat pe contul de socializare imagini de la plajă. Discreți ca întotdeauna, cei doi s-au relaxat la malul mării. Artista și-a etalat mândră silueta impecabilă, după ce a slăbit 30 de kilograme, acumulate pe timpul sarcinii. Cu o dietă echilibrată și mult sport, vedeta a reușit să-și recapete silueta dinainte de a rămâne însărcinată.

Pe parcursul sarcinii, Lavinia a reținut foarte multă apă în corp, însă acum a demonstrat tuturor că a avut ambiție și a scăpat de kilogramele în plus. Deși este tot timpul cu fiul ei, artista nu a renunțat la a avea grijă de felul în care arată. Lavinia Pârva este acum în vacanță și s-a afișat mândră în costum de baie. Vedeta se simte bine în pielea ei și asta este cel mai important.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta, care, totuși, pentru a arăta perfect, în ultima vreme, a recurs și la o cură, scrie Libertatea.

Ștefan Bănică a fost căsătorit cu actrița Mihaela Rădulescu în perioada 1994 – 1999. Mai apoia avut o relație cu Camelia Constantinescu, cea care i-a născut primul copil, Radu Ștefan. Cei doi însă nu au fost căsătoriți oficial și s-au despărțit în anul 2005.

În ianuarie 2006 Ștefan s-a căsătorit cu realizatoarea TV, Andreea Marin,] care a născut pe 15 decembrie 2007 o fetiță pe nume Ana Violeta. În octombrie 2013 Ștefan Bănică și Andreea Marin au divorțat.

Din 2013 Ștefan Bănică este într-o relație cu cântăreața Lavinia Pârva, cu care îl are pe fiul lor, Alexandru, cu care se află acum pe litoralul bulgăresc.