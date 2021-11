Statul rupt în fund ne zice din nou bonjour și se peticește contra naturii cu o nouă guvernare USL (PSD-PNL+UDMR)

Or, cu mama crizelor nu e de joacă. România nu mai are atâtea petice câte găuri are statul, așa că trebuie să apeleze și la importuri de zdrențe.

Bunăoară, termocentrala de la Paroșeni, neavând cărbune suficient, pune pe foc și peleți norvegieni. Totuși, este de salutat că nu folosește peleți, mai ieftini, românești, că iar ar râde lumea de noi că suntem săraci.

Când moda franțuzismelor cucerise și cartierele muncitorești, bătrânii mai hâtri, care scrutau lumea de pe băncile de la porți, răspundeau la salutul tinerilor cosmopoliți cu: Pantalonii rupți în tur și mai dai și cu bonjour!

Bine, cârpeala asta ar trebui să țină până ne instalează americanii microcentralele atomice, prin 2027-2028.

Ho, nu vă grăbiți să scoateți șampania, că este doar un termen. Când ați mai văzut vreun termen respectat de statul român? Până atunci poate mai face rost de niște cârpe, de bazonat turul sistemului energetic.

Summit-ul pentru combaterea modificărilor climatice, din Scoţia, a fost, mai ieri, scena semnării Acordului de Coooperare dintre Nuclearelectrica şi Compania americană NuScale Power, pentru construirea primei centrale cu reactoare modulare mici, de construcţie americană, o tehnologie care a fost aprobată anul trecut de agenţia americană de reglementare în domeniu.

Toată lumea a salutat.

Și cum să nu saluți, când însuși ministrul Energiei, un fost tânăr penețecede convertit la penelism, Virgil Popescu, a recunoscut în gura mare:

„Dezvoltarea de noi capacităţi energetice, până în 2030, este esenţială, de vreme ce 80% din sursele noastre de căldură şi-au depăşit durata normală de funcţionare”.

Vorba lui Marcel Ciolacu de după negocierile de săptămâna trecută pentru formarea guvernului: „Eu cred că suntem pe un drum corect și DACĂ vom fi și cinstiti și patrioti, atunci acesta este drumul care ne va duce la formarea unei noi majorități”.

„DACĂ” e pe cale să ducă la noua majoritate!

Greu de crezut e că vor fi cinstiți și patrioți. Doar nu-i cunoaștem de ieri, de azi…

Eșuat din 2017, când rămăsese, alături de alți doi insurgenți anti-Dragnea, Victor Ponta și Augustin Jianu, să apere statul de drept în Palatul Victoria, Sorin Grindeanu, datorită acestei experiențe războinice merită fotoliul Apărării. Mai ales că partidul său l-a făcut pe generalul Ciucă să ridice steagul alb și să-și depună mandatul de candidat de premier.

Însă, în loc să lupte pentru ce i se cuvine, Grindeanu se lasă folosit de Ciolacu, care-l pune să ne facă să râdem cu gura până la urechi, vorbindu-ne despre regionalizarea țării.

Pe pariu că n-or să fie în stare să unească, ca pe vremea când era Grindeanu premier, două cătune, cât o fi fost el de insurgent, de frica primarului din respectiva comună.

O altă mascaradă pe care ne-o servește PSD, ca o condiție să intre la guvernare cu PNL – pentru a salva țara, vezi Doamne – este trecerea la republica parlamentară.

Dacă tot nu sunt în stare, de la la Iliescu încoace, să câștige măcar o dată alegerile prezidențiale, Ciolacu & Co s-au gândit să le desființeze, fără sa le pese că-și văduvesc armata electorală de tătuc. S-ar putea ca și de aici să li se tragă, din nou…

N-ar fi frumos ca joi, în cinstea inaugurării Forumului pentru Pace de la Paris, la care vor fi prezenți treizeci de şefi de stat şi de guvern, printre care cei din Coasta de Fildeş, Nigeria, Senegal, Liberia, Botswana, în frunte cu vicepreşedintele comunist al SUA, Kamala Harris, și președintele marxist Macron, să fie învestit guvernul PSD-PNL-UDMR?

Păi, ori sunt pacifiști, ori nu mai sunt?

N.B. UDMR abia așteaptă să se revizuiască Constituția care zice că România e stat național, unitar…

Eu abia aștept s-o trăiesc și pe asta: Cum nu vor revizui-o Ciolacu, Grindeanu, Cîțu etc.