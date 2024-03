Statuia Julietei din Verona, deteriorată din nou turiști. Gestul de la care nu se pot abține

Statuia Julietei, personajul lui William Shakespeare, din Verona a fost deteriorată de turiști. Pe sânul drept al acesteia a fost descoperită o gaură. Este a doua oară când se întâmplă asta.

Statuia Julietei, amplasată în curtea casei din Via Cappello de la Verona, a suferit deteriorări serioase din cauza numeroaselor „mângâieri” primite din partea turiştilor. Nu este pentru prima dată când figura cu personajul lui William Shakespeare este distrusă de turiști.

Recent, o mică gaură a apărut pe pieptul drept al sculpturii, vizat în mod special de turiştii care consideră gestul ca fiind un simbol al norocului pentru propriile poveşti de dragoste. Această scenă a devenit acum o tradiţie obligatorie.

Tourists in Verona, Italy, frequently touch Juliet's statue's chest for luck in love, causing holes. This is the second statue replaced for the same reason in 2014. pic.twitter.com/wBNLWmp2fD

— Everything you need to know (@Everything65687) March 8, 2024