Staţiune de vis în România! Puțini știu de ea

Stațiunea de vis din România! Este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase locuri din țară, deși puțini oameni au auzit despre ea. Această stațiune rivalizează cu stațiunile celebre de pe litoralul românesc. Este locul perfect pentru concediu în această vară.

Staţiunea de vis din România! Rivalizează cu Mamaia. Puțini români știu de ea

Vara și-a intrat în drepturi, iar românii sunt deja nerăbdători să plece în vacanță. Cei care doresc și o altă opțiune de relaxare în afara litoralului românesc, trebuie să cunoască stațiunea care este considerată o adevărată bijuterie a naturii îi așteaptă în zona Băilor Sărate Turda.

Dacă până acum această zonă nu era neapărat atractivă pentru turiști, acum, după ce a fost modernizată, a devenit una dintre destinațiile ideale de vacanță pentru cei care caută liniște, dar și o baie bună.

Este vorba despre lacul Tarzan, care atrage anual sute de turiști, însă până de curând nu era valorificat suficient, având o popularitate destul de scăzută. Situația s-a schimbat radical datorită unui proiect de bugetare participativă, iar acum zona a înflorit. În plus, apele lacului Tarzan au proprietăți terapeutice recunoscute la nivel național.

Stațiunea considerată o „bijuterie” a turismului românesc

Lacul Tarzan, amplasat în zona Băilor Sărate Turda, a devenit una dintre "bijuteriile turistice" ale României, în urma modernizării prin intermediul unui proiect de bugetare participativă. Stațiunea se găsește la o distanță de aproximativ jumătate de oră de Cluj-Napoca și ocupă o suprafață de 0.4 hectare, având o adâncime de aproximativ 19 metri. Este cunoscut și sub numele de "Lacul fără Fund" datorită legendei conform căreia tot ce cade în el nu mai apare la suprafață.

Lacul Tarzan este situat pe amplasamentul celei mai vechi mine exploatate în secolele al XII-lea și al XIII-lea și este înconjurat de o legendă care atrage atenția turiștilor. Conform volumului Danei Deac, "Legende de pe Valea Ariesului", se spune că în lac ar fi căzut o căruță trasă de boi, încărcată cu nuntași și comoara de zestre a miresei. Cu toate acestea, comoara și rămășițele nuntașilor nu au mai putut fi găsite ulterior, ceea ce i-a determinat pe localnici să afirme că lacul nu are fund.

Apa are proprietăți terapeutice

Apa din lacul Tarzan are proprietăți terapeutice, fiind alimentat de precipitațiile care cad pe suprafața sa și în micul bazin de colectare, precum și de apa provenită din linia de izvoare, cu debite reduse, care apare la baza taluzului ce înconjoară lacul, mai ales în partea sud-vestică a conturului său. De asemenea, probabil că apa este alimentată și de izvoarele Sărate, care provin din acumularea acviferă existentă sub stratul de sare, și care debutează în lac sub nivelul acestuia.

În plus, aspectul lacului Tarzan a suferit o schimbare radicală datorită unui proiect de bugetare participativă, iar acum turiștii sunt invitați să vină în număr cât mai mare.