Staţiile de transport public din Capitală vor fi dotate cu panouri digitale de informare

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunțat că a fost aprobată o finanţare prin PNRR de aproximativ 5,7 milioane euro pentru proiectul prin care vor fi dotate staţiile de transport public cu panouri digitale de informare. Călătorii vor afla programul de circulaţie, dar și ce variante de traseu au.

„Astfel, călătorii vor afla, în timp real, programul de circulaţie a vehiculelor, vor şti cât mai au de aşteptat şi ce variante de traseu au la dispoziţie. Informarea călătorilor se va face atât vizual, cât şi audio. Un transport public civilizat şi predictibil devine mult mai atractiv pentru călători şi de aceea ne propunem să identificăm cât mai multe surse de finanţare pentru modernizarea acestuia”, a scris edilul Bucureştiului, pe pagina sa de Facebook.

Proiectul aprobat este depus de Municipiul Bucureşti în parteneriat cu Sectoarele 2 – 6 şi vizează aproximativ 1.000 de staţii.

Nicușor Dan, despre problema traficului din Capitală

Primarul Nicușor Dan le-a mai recomandat bucureștenilor să circule cu mijloacele de transport în comun pentru a evita traficul din Capitală.

„Multă lume trăieşte cu impresia că oricâte blocuri ai face vei reuşi să faci zeci şi sute de pasaje pentru care, de fapt, nu ai bani şi care îţi vor rezolva problema traficului. Nu se poate. Şi atunci singura soluţie care e dureroasă pentru multă lume este redirecţionarea oamenilor dinspre transportul cu maşina proprietate personală către transportul public.Asta înseamnă achiziţie de mijloace de transport public. Am luat o sută de tramvaie. După cum ştiţi, am anunţat că am atribuit 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze. În sfârşit, o să avem mai puţine tramvaie de generaţie veche, în sfârşit o să avem rezolvată problema aerului condiţionat. Asta pe ceea ce înseamnă un confort în interiorul mijlocului mijlocului de transport public”, a explicat Nicuşor Dan.

El a explicat și ce soluții a găsit pentru a rezolva problema traficului din Capitală. „Dacă vrem să vorbim de trafic şi e discuţie foarte lungă, dar ea trebuie să înceapă cu sursa traficului şi principala sursă a traficului din Bucureşti este dezvoltarea necontrolată din ultimii cel puţin 15 ani. Şi ăsta e un lucru pe care actuala administraţie l-a făcut, oprirea şi reaşezarea dezvoltării urbane în nişte parametri corecţi.”