Statele își întăresc structurile de forță. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Parlamentarii au votat implicarea comisiei pentru afaceri interne din Bundestag în analizarea diferendelor. Aceasta a fost preferată comisiei juridice pentru supervizarea procedurii legislative. Se așteaptă a primă formă a legii NetzDG înainte de vacanța de vară. Radiodifuzorul public danez , Danmarks Radio – DR, și-a schimbat structura compartimentului digital în ideea de a convinge 8 danezi din 10 să urmărească programele online. Ținta este pentru anul 2023, dar reorganizarea începută urmărește structurarea pe patru departamente: Online și TV, copii, tineri, dezvoltare, Radio și editură și achiziții. Departamentul digital, va fi complet separat, deoarece trecerea la digital pentru radio și Tv modifică inclusiv partea editorială. Responsabilitatea pentru produsele ce sunt urcate pe platformele digitale va aparține DR Technology, cu contribuția departamentului de producție Media. Schimbările în organizare vor face ca un număr de angajați să se deplaseze între departamente pentru a lucra pentru toate programele. Ceea ce este interesant este că reorganizarea se face și cu sprijinul Politiets Efterretningstjeneste (PET), serviciul secret, securitatea daneză. Cam puțin înainte de Crăciunul trecut am primit informația de la un fin de la Langley, de fapt o glumă că să fac bine să mă întorc în Virginia, pentru că în Europa o să urmeze un mare deranj, primăvara europeană. Vedem cum gestionează statele problema unei posibile ridicări a popoarelor care nu mai pot suporta nedreptatea și exploatarea. Își întăresc structurile de forță, coercitive. Evreii, ca întotdeauna, sunt fruntea. Ei, cu pretextul pandemiei, au pus Shin Beth, securitatea internă să spioneze pe toată lumea din Israel, dar și Mossad își face treaba mai mult și mai bine. Macron zâmbește diabolic, i-a terminat pe ”vestele galbene” etc etc. La noi, capra sare masa, iada sare casa. După ce prin grija decidenților țara a fost științific și planificat infectată cu virusul chinezesc, prin permiterea a zeci de mii, poate sute de mii de purtători de virusuri să intre nestânjeniți în țară, acum se iau măsurile naziste necesare. Ordonanțele militare, rușinea rușinii, din ultimele zile, amintesc de cele din anul 1941 prin care se limitau drepturile și deplasarea evreilor. Și acolo se spunea că ”este în interesul nostru”!!! O informație, prin care se afirmă că serviciile secrete românești s-au implicat în obținerea unor teste dubioase din Coreea m-a facut să spun Bingo! De ce testele acestea sunt dubioase? Pentru că dau un rezultat pozitiv la persoane care nu au niciun simptom, nimic, sunt sănătoase. Peste jumatate din analize. După cum îmi spunea un ofițer superior, fiecare folosește prilejul pandemiei în scopul urmărit, de grup, sau personal. Cinic și macabru continua și spunea că în România o sa fie câteva sute de morți, poate o mie. Și din rândul structurilor de forța, Securitatea, Poliția, Jandarmeria, Armata. Vor fi făcuți eroi, cei trimiși la abator, fără echipamente moderne de protecție și protocoale de desinfecție. Apoi, pandemia se va diminua de la sine. Prilej pentru nazistul de la Cotroceni să-i decoreze și să-i felicite pe toți satrapii, pentru ”succesurile” lor, cam de Ziua Eroilor. Și să mărească enorm soldele, salariile structurilor de forță, să stabilească alte avantaje ale celor care trebuie să strângă de gât poporul. Prostimea o să tacă din gură, terorizată de cei care ar fi trebuit să-i apere și de intoxicația presei anarhiste și aservită. Și apoi, măsura pare justificată. Bun, sunt de părere că salariile structurilor de forță trebuie mărite, dar nu așa. Nimic nou, dacă puneți alături imaginea lui Ceaușescu cu cea a lui Johannis, citind ordonanțele de instituire a starii excepționale, observați o singură diferență. Al doilea steag nu mai este cel roșu al partidului ci cel albastru al UE. Da, situația este albastră…