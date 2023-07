Start EUROPAfest 30. Seară de jazz la Palat

De la ora 20:00 vom sărbători deschiderea ediției aniversare alături de artiști cunoscuți ai scenelor de jazz din Italia, Franța, Spania și România. Evenimentul are loc în prezența Altețelor Lor Regale Principele Radu și Principesa Sofia.

Unul dintre cei mai apreciați saxofoniști ai Italiei, Vittorio Cuculo, câștigător cu trupa sa a premiului „Best Band” în cadrul EUROPAfest 2021 revine la București. Însoțit de muzicieni de top, Cuculo reușește să interpreteze spiritul bebop-ului într-un mod viu și convingător. În aceeași seară vor evolua Shenandoah Jazz Project – Spania, Black Pantone – Franța și David Luca Trio – România. Concertul e gândit sub forma unui jam sessions, cu reacții spontane și sunete noi, proaspete.

Între 8 și 14 iulie, de la 20:00, Sala Auditorium va găzdui zilnic două trupe de jazz care vor aduce publicului din România ultimele tendințe de pe scenele lumii. Capitala va fi animată de concerte precum Summertime Jazz, Italian Jazz Night, It’s Jazz Time, Jazz a Perfect Day sau Best of Jazz. Sofisticat sau relaxat, oricine își poate regăsi stilul preferat în varietatea de evenimente oferite.

Pe 15 iulie are loc Gala EUROPAfest care celebrează într-o atmosferă plină de emoție și entuziasm cele mai bune trupe ale ediției 2023, iar publicul va avea ocazia să afle cine sunt câștigătorii acestui an.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest ne-a declarat: “Sunt bucuros că peste 2 zile începem ediția aniversară 30. Am fost întrebat cum se simte și trebuie să recunosc că senzația e copleșitoare. Mi-am imaginat de multe ori acest moment, mai ales la începuturi, dar realitatea e mult mai frumoasă. Gândul că am reușit să organizăm în România un eveniment internațional anual, fără întrerupere, chiar și în pandemie, când l-am mutat temporar în online, spune multe. Și aici nu mă refer la munca imensă din spate, ci la apetitul publicului pentru evenimente de calitate, la dorința artiștilor din întreaga lume de a veni în România, la faptul că și la noi în țară se pot organiza evenimente de ținută. E adevărat că e un eveniment premium, dar am încurajat prezența spectatorilor prin păstrarea biletelor într-o zonă accesibilă și ani la rând am oferit intrarea liberă. Începem în forță, așa cum se cuvine unui festival internațional de 30 de ani. Așadar, vineri, vă invit să spunem împreună Start EUROPAfest !”

Între 7 și 15 iulie fă-ți loc în agendă pentru EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică. Sub sloganul “It’s all about live quality music !, jmEvents, organizatorul festivalului a decis ca 2023 să fie dedicat cu precădere jazz-ului, care înseamnă libertate, spontaneitate, energie. Bucureștiul va răsuna în acordurile muzicienilor din peste 20 de țări prin concerte, jam sessions, concursuri, workshop-uri. De aproape două decenii EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei și al Alteței Sale Regale Principele Radu, iar din 2015 are titulatura Europe’s Finest Festivals.

EUROPAfest 30 este proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii.

