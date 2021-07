Sub sloganul “Return to live music! No limits, just hope!”, jmEvents, organizatorul festivalului a decis ca 2021 sa fie dedicat cu precadere jazz-ului, care inseamna libertate, spontaneitate, energie. Bucurestiul va rasuna in acordurile muzicienilor din 20 de tari prin concerte, jam session, concursuri, workshop-uri. EUROPAfest a primit in 2015 titulatura de festival EFFE – Europe’s Finest Festivals, iar de 16 ani se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Casei Regale.

Considerat de specialisti un eveniment elitist, festivalul debuteaza pe 16 iulie cu Opening Gala EUROPAfest – Jazz at the Palace, pe scena Salii Auditorium a Palatului Regal, care gazduieste Muzeul National de Arta al Romaniei. De la 20:00 vom sarbatori deschiderea editiei cu no. 28 alaturi de 6 trupe de jazz cu artisti din Germania, SUA, Italia, Austria si Polonia. Este un eveniment inedit, incluzand atat recitaluri, cat si sesiuni comune de jam session. Cu un playlist impresionant seara promite spectatorilor o experienta jazzistica autentica.

Intre 17 si 21 iulie Capitala va fi animata de concertele din cadrul concursului-festival Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC intre primele 3 concursuri de jazz ale Europei. Sala Auditorium va gazdui zilnic incepand cu ora 20:00, un concert cu trei trupe de jazz care vor aduce publicului din Romania ultimele tendinte de pe scenele din Europa, SUA, America de Sud si Asia. Spectatorii se vor delecta cu momente interpretative unice, ce abunda de originalitate si nonconformism.

Vara aceasta bucurestenii pot savura jazz-ul in toate formele sale. Sofisticat sau relaxat, oricine isi poate regasi stilul preferat in varietatea de evenimente oferite. Fiecare concert este o invitatie la rasfat Summertime Jazz, Sunday Jazz Mood, Nothing but Jazz, It’s Jazz Time, Jazz a Perfect Day sau Best of Jazz.

Festivalul se incheie pe 24 iulie cu Gala EUROPAfest care celebreaza intr-o atmosfera plina de emotie si entuziasm excelenta muzicala. Evolueaza cele mai bune trupe ale noului val de jazz mondial, iar publicul va avea ocazia sa afle cine sunt castigatorii editiei 2021.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest: Marea mea bucurie este ca in ciuda vremurilor reusim sa spunem “Start EUROPAfest 2021 !”. Am pregatit un line-up variat, care sa ofere optiuni atat iubitorilor de jazz, cunoscatorilor, cat si celor care sunt la inceput de drum si abia ii descopera savoarea. Festivalul a fost gandit anul acesta ca o terapie, atat pentru public, cat si pentru muzicieni. Un act artistic adevarat ii implica si pe unii si pe altii, altfel nu e autentic, real. Pentru audienta este o terapie de muzica buna, iar pentru artisti este o terapie pentru suflet. Atat eu, cat si echipa mea suntem increzatori ca va fi o editie remarcabila ca stare si transmisie umana. Va asteptam sa impartasim trairi si emotii asa cum se cuvine, live, intr-o sala de concerte !”

Mai multe detalii pe www.EUROPAfest.ro.

Bilete se pot achizitiona online prin reteaua www.iabilet.ro

Proiect cultural cofinantat de Ministerul Culturii.