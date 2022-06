Starea de sănătate a lui Ozzy Osbourne după operație. Intervenția „va determina cu adevărat restul vieții lui”

Sharon Osbourne a declarat că, soțul ei, Ozzy Osbourne se simte mai bine și asta datorită fanilor care i-au fost alături și l-au încurajat.

„Familia noastră ar dori să exprime foarte multă recunoștință pentru cantitatea copleșitoare de dragoste și sprijin înainte de operația lui Ozzy.

Ozzy se simte bine și se află pe drumul spre recuperare. Iubirea voastră înseamnă enorm pentru el”, a scris ea într-o postare partajată pe Twitter.

Luni, Sharon și fiica ei însărcinată, Kelly, au fost văzute vizitându-l pe Ozzy la spital. Familia nu a dezvăluit exact de ce boală suferă artistul, dar se zvonește că este vorba despre ceva foarte grav.

Ozzy Osbourne a ajuns pe mâna medicilor

Sharon a împărtășit vestea procedurii la care a fost supus Ozzy, în vârstă de 73 de ani, în timpul unei apariții în cadrul emisiunii sale de chat din Marea Britanie, Talk TV.

„Are o operație majoră luni și trebuie să fiu acolo”, le-a spus ea colegilor ei de platou. „Aceasta va determina cu adevărat restul viețîi lui”.

Page Six a aflat că este vorba despre îndepărtarea și realinierea unor ace în gât și în spate.

„Ozzy are 73 de ani și orice fel de operație când îmbătrânești este dificilă”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Aceasta este destul de majoră. Îi sunt realiniate știfturile din gât și din spate de când a avut o cădere în 2019.” Sharon nu a putut să nu fie alături de soțul ei în acest moment dificil.

„Aștept să mai fac o operație la gât”, a declarat Ozzy pentru revista Classic Rock în luna mai. „Nu pot să merg cum trebuie în aceste zile. Fac terapie fizică în fiecare dimineață. Sunt ceva mai bine, dar nici pe departe atât de bine pe cât aș vrea să fiu pentru a mă întoarce pe drumuri.”

În urmă cu câteva luni, Ozzy a declarat că încă se bucură de viață și că nu are în plan să dispară prea curând.

„La 73 de ani, m-am descurcat destul de bine”, a spus el. „Nu plănuiesc să plec nicăieri, dar vă veni și vremea mea”.

Problemele de sănătate ale lui Ozzy Osbourne

În 2019, familia Osbourne a vorbit cu Robin Roberts la emisiunea „Good Morning America” despre incidentul în care Ozzy a căzut la duș și și-a dislocat șuruburi de metal în coloana vertebrală (în urma coliziunii cu cvadrupul din 2003), necesitând o operație la gât și la spate. Apropiații au recunoscut că vedeta se confruntă și cu Parkinsonul.

„Când am avut căderea, era întuneric beznă”, și-a amintit el. „M-am dus la baie și am căzut. Pur și simplu am căzut și am aterizat ca o trântă pe podea și îmi amintesc că stăteam întins acolo și mă gândeam: „Ei bine, ai reușit acum”, foarte calm. Sharon [a chemat] o ambulanță. După aceea, totul a fost la vale.”