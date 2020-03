Președintele Klaus Iohannis a spus că declară stare de urgență începând de luni. Prin instituirea stării de urgenţă se vor putea aloca mai uşor bani în domeniul sănătăţii, a spus şeful statului.

„Am decis să decretez stare de urgență la începutul sătpămânii viitoare. Guvernul va putea aloca mai mulți bani pentru medicamente, pentru aparatura necesară. Această situație va permite să se realizeze achiziții”, a spus Iohannis sâmbătă seara. Marcel Vela a prezentat toate măsurile ce vor fi luate în timpul stării de urgență:

„Bună ziua tuturor. Președintele României a anunțat că la începutul săptămânii se va decreta starea de urgență în România. E o măsură pe care multe țări europene au luat-o în interesul cetățenilor lor.

Am lucrat non-stop pentru ca azi să trimitem premierului nota pentru fundamentare ce va fi prezentată domnului președinte.

Știu că starea de urgență presupune pentru toți schimbarea stilului de viață. Acest lucru e pentru binele tuturor.

Vreau să fac un apel la calm și solidaritate.

Starea de urgență ne va permite să luăm cele mai bune măsuri pentru prevenirea coronavirusului.

E nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dvs. Trebuie să acționăm cu calm, cu responsabilitate.

Vă rog să evitați deplasările care nu sunt absolut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă din surse oficiale, nu credeți în mesaje de panică, susțineți eforturile autorităților

Situația e sub control tocmai pentru că am luat măsuri din timp, am suspendat transporturile din Italia, am suspendat școlile, am limitat întâlnirile publice

În ședința de ieri a fost aprobat planul prin care am stabilit câteva criterii. Hotărârea e afișată pe site

Am făcut recomandări pentru membrii echipelor de intervenții care merg la persoane aflate în izolare, astfel încât să fie protejați…

Cred că e foarte important să vă citesc aceste criterii:

Contactul apropiat e definit ca persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient infectat.

Persoana care a avut contact fizic direct cu un cetățean infectat cu coronavirus.

Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu un pacient cu COVID-19

O măsură importantă luată ieri a fost cu privire la limitarea unor lucruri pe care până acum am evitat să le luăm.

Se suspendă până la 31 martie organizarea târgurilor auto.

Te-ar putea interesa și: