Sprintează în ape înghețate. Pregătit să fie cel mai bun din lume

Ovidiu Tirla e înotător și antrenor de înot. A fost poloist la Dinamo Oradea. Tânărul se implică și în acțiuni caritabile. De 9 ediții e manager sportiv la Swimathon Oradea, iar anul trecut a câștigat medalia de aur în proba de 50 metri spate la Campionatul Mondial de Înot în Ape Îngheţate, desfășurat în Polonia.

Alături de ceilalți competitori a înotat într-un braț de râu unde a fost montat un schelet de piscină semiolimpică. Temperatura apei era sub sub 5 grade și participanții nu aveau voie să poarte echipamente speciale care să-i ferească de frig. Exact în aceleași condiții se pregătește pentru o nouă ediție a Mondialelor de Înot în Ape Înghețate Ovidiu Tirla. Înainte cu câteva luni de competiția în ape înghețate, sportivul intră tot la două zile într-o piscină cu apă rece, sub 5 grade, unde stă progresiv de la 2 minute până la 6 minute. Își antrenează și mentalul, fiindcă e foarte important în astfel de condiții.

Până să fie invitat să facă parte din lotul de 11 al României de Paul Georgescu, Ovidiu a participat la competiţii de înot în ape deschise, adică în lacuri şi mări. IÎn urmă cu o lună a participat la OceanMan Austria 2022, și a fost primul fără costum de neopren/wetsuit care a terminat cursa de 10.000 m.

“Dacă muncești zilnic cu dedicație și cu pasiune , vin și roadele !Planul meu e să particip și la Mondialele de anul acesta care vor avea loc în ianuarie 12 -15 în Franța la Samoens”, spune Ovidiu Tirla.