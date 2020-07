Goalkeeper-ul de 27 de ani, care acum evoluează la SV Sandhausen, în a doua ligă germană, a povestit jurnaliștilor austrieci că președintele clubului punea presiune imensă pe fotbaliști.

Potrivit sportivului, România este o țară săracă și urâtă: ”Am devenit conștient cât de bine o ducem noi în Austria”.

”În timpul unui meci, fundașii noștri centrali s-au insultat cumplit și s-au jignit, iar după meci au mers împreună acasă și erau cei mai buni prieteni. Astfel de lucruri se întâmplă în această țară. Președintele ne amenința deseori, dacă nu câștigam meciurile”, a spus Fraisl, pentru publicația Spox.

Austriacul a explicat că atitudinea conducătorilor din fotbalul românesc nu este deloc una sănătoasă și corectă. ”’Acesta este cel mai slab jucător care a fost vreodată la club.’ O asemenea frază din gura unui președinte de club e greu de imaginat. Dar în România, abordarea este cu totul alta. Nu era vorba despre mine, dar se întâmplă”, a mai zis portarul, potrivit publicației ziarulromanesc.at.

Pe lângă problemele din fotbalul românesc, Martin Fraisl a remarcat și sărăcia lucie din România. ”Salariul mediu pentru un profesor este de 250 de euro. Dacă ieși la o distanță mai mare de 20 de minute de un oraș, n-o să mai vezi mașini. Oamenii conduc căruțe în România”, a explicat goalkeeper-ul.

Nu e prima oară când austriacul se plânge de condițiile găsite în țara noastră. În urmă cu două luni, Fraisl spunea pentru o altă publicație din țara sa: ”Am stat un an ca și cum aș fi fost în carantină. Stăteam la hotel și doar jucam fotbal. Orașul era urât! Dar pe de altă parte mi-am dat seama de cât de bine ne e în Austria sau Germania”.

Fotbalistul a subliniat că viața de zi cu zi în România este ieftină, comparativ cu vestul și centrul Europei. ”Am ieșit odată cu soția în oraș. Am stat ore în șir să mâncăm, am avut aperitiv, fel principal și desert. Am plătit 13 euro cu totul”, a mai spus Martin Fraisl.