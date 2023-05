Spor de 4.000 de lei pentru muncă periculoasă la stat. Angajații de la Agenția de Sănătate Veterinară primesc acești bani lună de lună

O analiză făcută pe salariile lunare ale celor care lucrează la ANSVSA arată că angajații acesti instituții primesc lunar, pe lângă salariul de bază, un spor de vechime, dar și unul pentru condiții periculoase.

Asta înseamnă că la final de lună, un inspector cu o vechime mai mare de 20 de ani, poate merge acasă cu un salariu la care se adaugă sporuri de peste 50 la sută.

Secretarul general de la ANSVSA are cel mai mariu salariu brut din toată instituția, și anume de 15.201 lei. La acești bani se adaugă un spor de muncă periculoasă de 4.192 de lei, care se acordă în conformitate cu Legea nr. 153/2017. Dacă are o vechime mai mare de 20 de ani în muncă, secretarul general mai primește un spor de vechime de 25 la sută din venitul brut. Asta înseamnă că acest funcționar, are un venit net lunar de aproximativ 16.000 de lei.

De asemenea, șeful ANSVA, care deține funcția de președinte, echivalată cu una de secretra de stat, are un salariu brut 16.640 de lei. Doar că acesta, potrivit legii nu are dreptul să primescă acest spor de muncă în condiții periculoase.

Sporuri de 4.000 de lei și pentru șefi

Analiza organigramei de la Autoritarea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor aratăcă doi dintre directori, beneficiază de aceste spor lunar, care în cazul lor este de peste 4.000 de lei.

În luna martie 2023, șefii de serviciu din ANSVSA au avut sporuri pentru condiții de muncă cuprinse între 3.264 de lei și 3.672 de lei.

Și șoferii din ANSVSA au încasat sporuri pentru condiții de muncă în luna martie, cuprinse între 1.040 și 1.093 de lei, potrivit Bugetul.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) funcţionează ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului.

Instituția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, și de 3 vicepreședinți, din care minimum 2 medici veterinari, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani.