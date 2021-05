Campania a inclus o operațiune împotriva consilierului de securitate națională al lui Donald Trump, H.R. McMaster, cât și operațiuni secrete de supraveghere împotriva angajaților F.B.I., cu scopul de a expune sentimentul de nemulțumire printre angajați.

Dușmanii lui Trump înlăturați de spioni

Operațiunile împotriva F.B.I., condusă de grupul conservator Project Veritas, au fost efectuate dintr-o casă din zona Georgetown din Washington, care a fost închiriată cu 10.000 de dolari pe lună. Agenții sub acoperire de sex feminin, au aranjat întâlniri cu angajații F.B.I., cu scopul de a-i înregistra în secret, făcând comentarii disprețuitoare la adresa lui Trump.

În timpul administrației Trump, F.B.I. devenise o țintă pentru aliații președintelui. La sfârșitul anului 2017, știrile au arătat că un senior F.B.I., un agent de contraspionaj și un avocat au lucrat pentru o anchetă în Rusia, unde transmiseseră mesaje defăimătoare la adresa lui Trump.

Susținătorii și aliații președintelui din Congres au spus că aceste mesaje sunt dovada părtinirii F.B.I. și că ancheta extinsă a Rusiei a fost doar un complot pentru a deraia președinția lui Trump.

Potrivit interviurilor, cea mai mare implicare a fost a lui Richard Seddon, un fost spion britanic sub acoperire, care a fost recrutat în 2016 de către Erik Prince, pentru a instrui agenții Proiectului Veritas. Aceștia aveau ca misiune infiltrarea în rândul sindicatelor, ale campaniilor congresului democratic, cât și alte ținte. A condus operațiunile pe teren până în 2018.

Anul trecut, New York Times a raportat că Seddon a depus un mare efort pentru a obține acces la sindicate și la campaniile congresului, încât a triplat numărul agenților, potrivit mărturiilor depuse. Instruirea agenților era făcută la ferma familiei Prince din Wyoming.

Nu este clar dacă vreunul dintre consilierii de la Casa Albă a lui Trump a cunoscut detaliile acestei campanii de denigrare, dar unul dintre participanții operațiunii împotriva lui McMaster, Barbara Ledeen, a spus că agenda acestuia a fost adusă de cineva care avea acces la calendarul său. La acel moment, Ledeen era membru al personalului comitetului judiciar al Senatului.

Planul împotriva lui McMaster a fost unul dintre cele mai sumbre operațiuni ale acestei campanii. A fost angajată o femeie care urma, printr-o cameră ascunsă, să-l înregistreze pe McMaster în timp ce făcea observații nepotrivite care l-ar fi putut îndepărta din funcția de consilier pe probleme de securitate.

Operațiunea a fost în cele din urmă abandonată în martie 2018, atunci când conspiratorii au ajuns să obțină ceea ce doreau. McMaster a demisionat pe 22 martie, fiind o mișcare prin care a evitat să fie tras la răspundere de către președinte.

Realitate sau ficțiune ?

Proiectul Veritas nu a răspuns la întrebările legate de operațiunile acestora. James O’Keefe, șeful grupului, a făcut declarații privind articolul din New York Times:

„Deoarece The New York Times pierde în instanța de judecată, încearcă să dezvăluie culisele Proiectului Veritas în “instanța” opiniei publice”, a spus el. „Cred că instanța, ca și mine, este îngrozită de modul de defăimare a Proiectului Veritas de către New York Times”.

Una dintre dovezile aduse de publicația NY Times este reprezentată de e-mailul din mai 2018, a cărui copie a fost obținută de aceștia, în care spunea că doamna Price „va fi plătită cu 10.000 de dolari pentru a intra sub acoperire ca să desființeze o persoană politică de renume de la Washington”. În schimb, nu era foarte clar cine finanțează operațiunea. Tarah Price fusese agent al Proiectului Veritas, iar Seddon a considerat-o cea mai potrivită pentru această misiune.