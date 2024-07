EVZ Special Speranța moare ultima! Există orașe ce pot fi deja la adăpost de schimbările climatice?







Visul frumos s-a terminat, spun oamenii de știință. Schimbările climatice sunt tot mai drastice.

Este limpede că ne este imposibil să evităm complet efectele schimbărilor climatice. Dar unele orașe, ca Buffalo, încep să se gândească la cum să se pregătească pentru ce este mai rău.

Nu este posibil să te muți pentru a scăpa de schimbările climatice. Dar unele locuri au provocări mai mari decât altele, cum ar fi suburbiile din Boulder, Colorado, unde un incendiu de iarnă a distrus sute de case în decembrie, iar un al doilea incendiu a forțat mai multe evacuări în martie. La un moment dat, după incendii repetate, inundații sau valuri de căldură extremă, este probabil ca tot mai mulți oameni să încerce să se mute și, deși niciun oraș nu este imun la efectele schimbărilor climatice, unele vor fi afectate mai puțin puternic. Vor fi aceste așa-numite paradisuri climatice pregătite pentru migranții climatici?

Refugiu climatic. Oare?

Buffalo, New York, pe care primarul l-a numit "oraș refugiu climatic" în 2019, este unul dintre astfel de localități. În timp ce Miami ar putea avea 114 zile de peste 38 de grade în fiecare an până la mijlocul secolului, Buffalo ar putea avea doar opt zile extrem de fierbinți pe an.

Căldura extremă este cel mai mortal impact climatic din prezent în SUA, ucigând sute de oameni anual.

Buffalo prezintă și un risc scăzut de uragane. Riscul de incendii de vegetație este și el mai mic decât în vestul SUA și, deși secetele de vară pot crește, orașul are o sursă suficientă de apă dulce în Lacul Erie.

Deoarece populația a scăzut timp de decenii - în prezent este la jumătate din vârful de peste o jumătate de milion de locuitori din anii 1950 - există, de asemenea, loc pentru ca mai mulți oameni să se mute înapoi.

Se lucrează

Orașul lucrează acum pentru a deveni mai rezilient, de la adăugarea de pavaj poros și parcuri care pot absorbi ploaia până la instalarea de mai multă energie solară și modernizarea caselor vechi pentru a deveni mai eficiente energetic.

Orașul se bazează deja pe energia regenerabilă, hidroenergia de la Cascada Niagara fiind o sursă majoră de electricitate.

De asemenea, Buffalo continuă eforturile de creștere și îmbunătățire a numărului de locuințe la prețuri accesibile.

"În mare parte, este vorba doar de construirea orașului de bază, a infrastructurii", spune Brendan Mehaffy, director executiv al Biroului de planificare strategică al orașului Buffalo. Orașul Buffalo a avut recent un aflux de populație. Oamenii s-au mutat aici din diverse motive - unele legate de climă, inclusiv 3 000 de persoane care s-au mutat din Puerto Rico în urma uraganului Maria.

Potrivit lui Mehaffy, accentul se pune pe îmbunătățirea calității vieții pentru rezidenții actuali și, în același timp, pe primirea altora. Cu toate acestea, el nu a indicat planuri detaliate pentru a se pregăti în mod specific pentru migranții climatici.

Mai multe paradisuri

Alte orașe aflate în situații similare, cum ar fi Ann Arbor, Michigan sau Duluth, Minnesota, se află, de asemenea, în stadii incipiente de analiză a ceea ce înseamnă a fi un paradis sau un refugiu climatic, spune Lena Geraghty, director de program pentru inovare urbană la Liga Națională a Orașelor, care a publicat recent un raport pentru a ajuta orașele să înceapă să elaboreze strategii privind migrația climatică.

Dar Buffalo nu poate evita complet schimbările climatice. Într-un oraș care nu s-a confruntat niciodată în trecut cu călduri extreme și în care mulți oameni nu au aer condiționat, chiar și câteva zile foarte calde pot fi periculoase. Ploile abundente și inundațiile sunt, de asemenea, susceptibile de a crește. Iar orașul este încă conectat la alte locuri care ar putea avea mai multe provocări.

"Nu există niciun loc pe Pământ care să fie scutit de pericolele legate de climă", spune Nicholas Rajkovich, profesor de arhitectură și planificare la Universitatea din Buffalo. "Nu este ca și cum am cultiva aici toate alimentele noastre, am produce aici tot combustibilul nostru, am obține toate bunurile și serviciile noastre din vestul New York-ului - suntem legați de o economie globală. Așadar, impactul de aici va fi la fel de real ca peste tot."

Migrația oamenilor cu bani

Pe măsură ce oamenii se mută, acest lucru poate crea noi provocări. Cifrele ar putea fi mari; un studiu din 2017 a estimat că 13 milioane de americani ar putea fi strămutați până la sfârșitul secolului doar din cauza creșterii nivelului mării.

"Cred că migrația climatică va exacerba continuu o mulțime de factori de stres actuali din comunitățile noastre", spune Geraghty. "Totul, de la locuințe la prețuri accesibile și acces la oportunități economice până la consumul de energie și alte domenii axate pe durabilitate. Așadar, cel mai bun lucru pe care îl pot face orașele pentru a se pregăti pentru migrația climatică sunt lucrurile pe care, probabil, deja le fac și la care se gândesc pentru a se asigura că comunitățile lor sunt locurile în care oamenii doresc să locuiască, să muncească și să se joace și pentru a servi în mod echitabil toți locuitorii din oraș în acest sens."

Gentrificarea climatică poate deveni o problemă. "Gândiți-vă la primii oameni care vor începe să migreze din cauza climei", spune Ryan McPherson, ofițer șef pentru dezvoltare durabilă la Universitatea din Buffalo. "Aceștia nu vor fi oameni săraci, nu-i așa? Aceștia vor fi oameni cu resurse. Așadar, trebuie să ne asigurăm că, atunci când ne gândim la planificare și la pregătirea orașului Buffalo pentru migrația climatică, facem acest lucru într-un mod foarte echitabil și corect."

Și alții caută adăpost

De asemenea, este posibil ca unele întreprinderi să înceapă să se mute în zonă. De exemplu, Plug Power, o întreprindere nou înființată în domeniul hidrogenului ecologic. Ea construiește o nouă fabrică în valoare de 290 de milioane de dolari în apropiere de Buffalo. Pentru că acolo poate accesa energie hidroelectrică la prețuri accesibile. Creșterea poate contribui la aducerea de noi fonduri într-un oraș în care rata sărăciei este ridicată.

Dar trebuie, de asemenea, să fie gestionată cu atenție. Încă nu este clar cât de repede se poate întâmpla sau câți oameni vor alege să fugă în Buffalo. Multe dintre primele migrații climatice ar putea fi mai locale. Cum ar fi miile de oameni care au fugit din Paradise, California, în orașul apropiat Chico după incendiul din 2018. Dar tiparele s-ar putea schimba pe măsură ce schimbările climatice avansează.

Este important să planificăm pentru diverse scenarii, spune Rajkovich. "Este foarte important să găsim strategii care să funcționeze în toate aceste scenarii posibile diferite. Cum ar fi o creștere puternică și un impact ridicat al schimbărilor climatice versus o creștere negativă și un impact relativ moderat", spune el. "Pentru că lucrurile se pot schimba foarte rapid. Iar înțelegerea tuturor acestor aspecte din punctul de vedere al echității este esențială. Ultimul lucru pe care doriți să îl faceți este să creați locuri extrem de inabordabile. Sau să dislocați oamenii care locuiesc deja aici."