Spectacolul 6 inimi, 3 greșeli pornește în turneu național după premiera de gală sold-out de la București

Premiera a avut parte de un eveniment de gală, gândit asemeni unei expoziții de artă urbană, cu tablouri foto expuse și cu decoruri exotice, la care au participat celebrități, presă și cei 500 de spectatori de teatru

Spectacolul care îi are în distribuție pe Paul Ipate, Andrei Mateiu, Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi se va juca pe 13 februarie, la Focșani, pe 14 februarie, fix de Ziua Îndrăgostiților, la Vaslui, pe 15 februarie, la Iași, iar pe 21 martie, la Constanța

Spectacolul de teatru 6 INIMI, 3 GREȘELI, al doilea proiect lansat de Teatrul Maidan, compania de teatru independent fondată de Cătălina Grama (Jojo), Paul Ipate și Andrei Mateiu, a avut premiera de gală SOLD-OUT, joi, 12 februarie, la Sala Luceafărul din București, precedată de un eveniment de presă gândit asemeni unei expoziții de artă urbană în care lucrările expuse au fost fotografiile actorilor din spectacol, realizate de fotograful Alex Gâlmeanu.

Cei peste 500 de spectatori ai premierei, celebrități precum Adina Halas, Adina Buzatu, Denis Hanganu, Codin Maticiuc, Toni Grecu, Sore și zeci de reprezentanți ai presei s-au plimbat printre elementele exotice de decor și printre lucrările foto expuse în foaierul Sălii Luceafărul pentru a intra în atmosfera domestic-urbană a spectacolului de teatru modern, provocator și delicios de comic ce pune o oglindă cuplurilor din vremurile actuale.

Regizat, produs și jucat de Paul Ipate și Andrei Mateiu, cu o distribuție fresh și atrăgătoare din care mai fac parte și Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi, spectacolul de teatru independent „6 INIMI, 3 GREȘELI” pornește imediat după premieră într-un turneu prin țară care se anunță a fi deja sold-out, pe 13 februarie, la Focșani, pe 14 februarie, fix de Ziua Îndrăgostiților, la Vaslui, pe 15 februarie, la Iași, iar pe 21 martie, spectacolul se va juca la Constanța.

„Oare iubirea rezistă mereu...sau doar atunci când NU e pusă la încercare?” este întrebarea-ghicitoare a spectacolului despre cupluri, tentații și alegeri 6 INIMI, 3 GREȘELI care îmbină comedia de situație cu momente emoționante și care începe ca o seară relaxată între prieteni, până când „joaca nevinovată” devine un adevărat test de sinceritate, cu lucruri scăpate de sub control și cu adevăruri nespuse cu voce tare care încep să iasă brusc la lumină.

„Am așteptat cu emoție să scoatem la lumină spectacolul la care repetăm și lucrăm de câteva luni bune și iată că am fost răsplătiți cu o sală plină și entuziastă la premieră și cu un turneu prin țară în care vom porni bucuroși de mâine. Fiecare proiect la care lucrăm pentru Teatrul Maidan, iar 6 INIMI, 3 GREȘELI este al doilea după „Mireasă fără voie”, este un eveniment extrem de important pentru noi, pentru că teatrul independent are mixul lui de greu și înălțător, de risc și de satisfacție, de subiectivism și nebunie care dă sens și esență universului nostru artistic. Mulțumim celor care ne susțin arta fiindu-ne spectatori!”, mărturisește Paul Ipate co-fondator al companiei Teatrul Maidan care are în „6 INIMI, 3 GREȘELI” triplu rol: regizor, actor și producător.

Gândit ca text, joc și punere în scenă să fie o oglindă ironică și savuroasă a relațiilor actuale, în care orice spectator să se poate regăsi, „6 INIMI, 3 GREȘELI” amuză, dar și pune pe gânduri orice îndrăgostit sigur de iubirea lui. „S-a râs, dar s-a și plâns, am și văzut câțiva spectatori îmbrățișându-se zâmbind, alții trimițându-și ocheade cu substrat, deci stăm bine cu dragostea😊. E un spectacol care îmbină comicul cu dramaticul foarte bine, cu un ritm alert, dialoguri inteligente și umor care atinge direct subiecte sensibile fără moralizări și artificii. E incitant, e amuzant și, până în ultimul moment, te ține pe jar, în tensiune, ca o iubire adevărată. Vă invităm la teatru!”, anunță Andrei Mateiu, actor, regizor, producător al spectacolului și co-fondator al companiei independente Teatrul Maidan.

Mai multe despre proiectele inițiate de Cătălina Grama Ipate - Jojo, Paul Ipate și Andrei Mateiu se pot regăsi pe https://teatrulmaidan.ro/.