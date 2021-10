Spectacol inedit într-un sat din România: Primar PSD „coboară din cer” cu un elicopter de 600.000 de dolari VIDEO/FOTO

Lângă Primăria Caraula, joi, 30 septembrie, a aterizat un elicopter de „600.000 de dolari” din care a debarcat chiar edilul comunei. Acesta urma să participe la nunta a doi miri cărora le era naș și care au plătit mii de lei pentru ca bărbatul să „dea o tură din deal la vale” în sat.

Sătenii s-au strâns mulțime să vadă „minunea”: „Nu vă e teamă, domnule primar?/ Mi-e rău!”

Cetățenii s-au adunat la instituție, fie că erau invitați sau nu la eveniment, pentru a privi „minunea”. În satul cu drumuri neasfaltate, un astfel de aparat de zbor nu a mai fost văzut niciodată, spun localnicii. Unele dintre reacțiile românilor au fost surprinse în videoclipuri transmise LIVE pe contul de Facebook al edilului.

„Domnule primar, nu vă e teamă că o să cadă astea acolo jos?/ Să fie ăsta norocul meu, Mițo!/ De acolo de sus!/ Ce dacă? Să fie ăsta norocul meu, să pic eu! (…) Barem dacă oi pica, să pic dă-mă dreacu”, şi-a făcut curaj edilul PSD, îmbrăcat în costum de gală şi papion.

„Ziceți ceva, domnul primar, ziceți ceva!/ Mi-e rău!”, mai arată una dintre conversații.

Primarul comunei Caraula, Titel Păun (PSD), se află la al doilea mandat.

Mirii au vrut să marcheze ziua nunții: „Un aparat din ăsta este 600.000 de dolari”

Potrivit primarului care urma să participe la nunta cu fast, momentul a fost pus în scenă de miri, care și-au dorit ca ziua să fie marcată într-un mod unic. „Fu mișto! A fost ambiția lu’ finu’”, a tras concluzia edilul, potrivit antena3.

„Ei au venit la mine să mă ia și am plecat de acolo naș, nașă, ginerică, socru mare, socru mic. Am coborât cu elicopterul. Din deal, cu elicopterul, până în vale, la ei. Am dat câteva ture deasupra localității și asta a fost. L-au închiriat, vă dați seama, că un aparat din ăsta este 600.000 de dolari. Finii sunt de etnie romă și la ei, știți cum este, să fie altfel față de ceilalți”, s-a exprimat Titel Păun.