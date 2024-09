Spectacol cu patru goluri la Olanda - Germania. Rezultate în Liga Națiunilor

Amsterdam. Marți seara a fost zi de Liga Națiunilor. Într-un meci derby pentru fotbalul european, Olanda și Germania au terminat la egalitate. Meciul, care s-a jucat pe „Johan Cruyff Arena” din Amsterdam s-a încheiat cu scorul 2-2.

Partida dintre cele două echipe a fost capul de afiș al acestei etape a competiției europene. Jocul a fost spectaculos, iar cele patru goluri i-a mulțumit pe suporterii ambelor formații.

Meciul disputat la Amsterdam s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după un 90 de minute în care jucătorii ambelor echipe au dat tot ce au putut. Olanda a deschis scorul prin Reijnders, în debutul partidei din Liga Națiunilor. La rându-i Germania a egalat și a preluat conducerea până la finalul primei părți. Undav şi Kimmich și-au înscris, pe rând, numele pe lista marcatorilor. Egalitatea a fost restabilită după pauză de Dumfries.

Înaintea partidei de la Amsterdam, cele două echipe acumulaseră câtre trei puncte. Olanda și Germania își împărțeau primele poziții din clasament într-o grupă din care mai fac parte Ungaria (zero puncte) şi Bosnia-Herţegovina (zero puncte).

Olanda a început actuala ediţie din Nations League cu o victorie pe teren propriu. Batavii s-au impus cu scorul 5-2 în fața naționalei din Bosnia-Herţegovina. La rândul său, Germania a debutat cu o victorie fără drept de apel în fața Ungariei. Germanii i-au zdrobit pe unguri, în primul meci al sezonului din Liga Națiunilor cu 5-0, pe teren propriu.

În cel de-al doilea meci al grupei, Ungaria a remizat, scor 0-0 cu Bosnia Herțegovina.

It ends all square in Amsterdam 🤝#DFB #GermanFootball #GermanMNT #NEDGER

📸 DFB/ Philipp Reinhard pic.twitter.com/wiKwCohBEu

— German Football (@DFB_Team_EN) September 10, 2024