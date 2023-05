Special EvZ. O româncă stabilită în Sicilia povestește cum a trăit erupția vulcanului Etna

Când lumina zilei a fost înghițită complet de cenușă și nisip vulcanice, mulți dintre cei care locuiesc în Catana, Sicilia, au crezut că a venit sfârșitul pământului. O româncă a povestit, în exclusivitate pentru EVZ, cum s-a văzut erupția masivului din curtea casei ei și la ce s-a gândit în acele momente.

Lumina zilei, acoperită de praful vulcanic

Într-o perioadă în care italienii trec prin momente cumplite cauzate de inundații dramatice, erupția de duminică a vulcanului Etna nu a făcut decât să sporească teama că natura le pregătește ceva groaznic. Masivul muntos – care este într-o continuă activitate de peste 6.000 de ani – a dat iar, duminică, semne că se trezește la viață. Din măruntaiele pământului, printr-unul dintre craterele sale, Etna (3.375 m) a început să arunce pietre uriașe, dar și ceva mai mici, nisip și cenușă vulcanice.

Toate învăluite într-un fum extrem de dens, înnecăcios, care a făcut ca lumina zilei să fie complet acoperită dintr-o dată. Un fenomen înspăimântător, mai ales pentru cei care locuiesc în zonele foarte apropiate vulcanului, pe versantul sudic, de la cotele 700-800 de metri altitudine până chiar la 1.600 metri, având în vedere că o erupție puternică poate afecta totul pe o rază de peste 1.200 km pătrați.

”Atunci, am crezut că o se ne îngroape ploaia”

Anca locuiește în Aci Castello, o mică așezare de la malul Mării Mediterane aflată la ceva mai mult de 30 de kilometri de ”gura de foc” a milenarului vulcan Etna. Când uriașul din piatră a început să se ”miște”, Anca era în curtea casei sale printre păsările pe care le hrănea. De acolo a privit spectacolul naturii dezlănțuite. Până când erupția a transformat ziua în noapte și i-a făcut pe sicilieni să se gândească la ce e mai rău.

”S-au auzit niște bubuituri, dar pământul nu s-a cutremurat cum poate s-ar crede.. Au fost doar exploziile gazelor…Am ridicat ochii spre Etna, că suntem obișnuiți cu erupțiile sale. Prin crater, erau aruncate în sus, la înălțime foarte mare, pietre mari, nisip și cenușă vulcanică. Cred că aproape o oră vulcanul a erupt în felul acesta. Apoi, s-a făcut brusc întuneric. Nu era mai mult de 11.30 și afară era beznă, se făcuse noapte. Era întuneric total. Atunci, am crezut că o să ne îngroape ploaia, că vine un potop cum n-a mai fost vreodată. Am crezut că ceea ce văd este nu numai erupția vulcanului, ci și un nor înspăimântor de ploaie format acolo, care vine spre noi. Mă gândeam și la inundații și la vulcan…”, ne-a povestit Anca cum s-a văzut erupția vulcanului Etna din curtea casei sale.

Ploaia neagră din cenușă și nisip

Ce a urmat, însă, a depășit cumva așteptările sicilienilor, obișnuiți cu erupțiile masivului alături de care își duc viețile. Peste oraș a început să cadă foarte repede o ploaie cum rar au mai văzut. Un amestec de nisip, pietricele și cenușă vulcanice purtate de curenții de aer s-a abătut asupra lor și i-a acoperit cu un covor negru uriaș.

”Nu au trecut 10 minute, poate 15, de când s-a făcut întuneric precum nopatea și peste oraș a început să cadă ploaia, dar nu una obișnuită, ci una neagră, cu cenușă și nisip vulcanice. Așa a ținut-o câteva ore. Ploaie neagră și întuneric…Abia pe la amiază s-a luminat pentru că a bătut vântul și a împrăștiat cenușa. Mai bine de trei, poate patru ore am stat în beznă…”, a mai spus Anca ce s-a întâmplat imediat după erupție.

Lava continuă să iasă din măruntaiele pământului

De ieri noapte (n.r. duminică spre luni), ploaia vulcanică din cenșă și nisip s-a oprit, dar lava continuă iasă din măruntaiele pământului. Pericolul uriaș pentru cei care populează versantul sudic al vulcanului Etna ar fi dacă traseu magmei incandescente ar fi, din cine știe ce motive, deturnat și nu ar mai ajunge în bazinul uriaș natural de la Valle de Bove, acolo unde se adună tot ce Etna aruncă din interior. Cei care locuiesc pe versantul nordic, cum este și Petre, un alt român care trăiește în Sicilia, au fost, de astă dată, în siguranță.

”Eu locuiesc la cota 850-900 pe versantul nordic și la mine nu a căzut nici un fir de cenușă. Toată a fost purtată de vânt spre sud. Dar, câteva ore, a fost, ca peste tot, întuneric beznă. Acum, însă, am mult de lucru. Am foarte multe cereri să curăț piscinele care au fost umplute cu cenușa și cu nisipul aduse de vulcan. Sicilienii își reiau viețile”, ne-a transmis Petre care se afla la serviciu.