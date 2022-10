Erupția spectaculoasă a vulcanului Stromboli. Autoritățile italiene au mărit nivelul de alertă. Video

Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie a postat un clip video care prezintă erupția vulcanului Sromboli, situate pe insula cu același nume din nordul Siciliei. În imagini se vede o imensă coloană de fum care se ridică în aer, în timp ce valuri de lavă încinsă se scurge pe latura de nord a vulcanului.

O latură a craterului s-a prăbușit, în urma unei explozii, iar lava clocotind a început să se scurgă spre apele mării. Acest lucru a declanșat un semnal seismic ce a durat în jur de trei minute.

Explozia care a dus la ruperea laturii de nord a craterului a culminat cu rostogolirea rocilor fierbinți în apă, pe aproximativ câteva zeci până la sute de metri. Nori mari de cenușă s-au ridicat deasupra vulcanului, iar fluxul piroclastic a declanșat valuri de 2 cm înălțime, fiind înregistrate de sistemul de avertizare de tsunami.

Institutul de Geofizică şi Vulcanologie a transmis că prima explozie majoră a fost înregistrată în vulcan, în urmă cu câteva zile, pe 29 septembrie. A urmat, conform specialiștilor o creştere în intensitate a activităţii care a culminat cu „revărsare de lava” pe latura dinspre nord.

Situat în sudul Italiei, în largul coastei siciliene, vulcanul Stromboli este activ în mod constant cu erupții minore de 90 de ani. Având o formă circulară, conul său atinge înălțimea de 3000 de metri. A devenit faimos prin spectacolul impresionant de lumini rezultate din erupțiile explozive.

Erupțiile sunt vizibile de la distanțe foarte mari, iar acest lucru i-a adus porecla de „Farul Mediteranei”. Vulcanul Stromboli are o activitate aproape exclusiv explozivă, dar are și erupții efuzive (caracterizate prin curgeri de lava), precum cea din 2002 (prima de acest gen în 17 ani).

Vulcanul Stromboli este una dintre principalele atracții ale insulei Stromboli, care se află la nord de Sicilia. Acest lucru a dus și la incidente tragice, precum cel din 2019, când un turist a murit după o erupţie care a acoperit insula cu cenuşă.

Stromboli aparţine, împreună cu insulele Lipari, Salina, Vulcano, Panarea, Filicudi şi Alicudi, de arhipelagul Insulelor Eoliene (Eolite) din sud-estul Mării Tireniene. Aici se ajunge cel mai uşor din Messina, după o croazieră de câteva ore, în funcţie de vreme, cu o viteză medie de 12 noduri (un nod = o milă marină pe oră, o milă marină = 1852 metri).

In Italy, a volcano woke up on the island of Stromboli. Lava and ash are being thrown into the sea, the warning level has been raised to orange. Scary and mesmerizing at the same time pic.twitter.com/HYcqDrpkTI

— Koba (@Roberto05246129) October 9, 2022