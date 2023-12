Speak și Ștefania vor apărea pe Netflix cu show-ul „Aventura, strigați: Ura!”

Speak și Ștefania au anunţat că „Aventura, strigați: Ura!” va apărea pe Netflix din 13 decembrie. Acesta este primul reality show din România care apare pe platformă de streaming.

Se poate spune că Speak înregistrează succes după succes pe internet. Pe YouTube, podcastul „LA FILEU cu Bordea” este în top de o săptămână. Este pe locul patru, cu peste 1.200.000 de vizionări.

Speak și Ștefania, despre viaţa personală

Speak şi Ștefania au vorbit, în egală măsură, atât despre viața profesională, cât și despre cea personală. De semenea, au vorbit despre proiectul „Aventura, strigați: Ura!”. Aceştia spun că nu vor dezamăgi nici în cel de-al doilea sezon.

„Am venit aici cu o super veste. În sfârșit, secretul va fi împărtășit cu voi. ‘Aventura, strigați: Ura!’ va fi pe Neetflix, de pe data de 13 decembrie. Să știți că este primul reality show din România care va fi pe Netflix. Mulți dintre voi v-ați regăsit în primul sezon, iar cel de-al doilea, vă garantez eu că nu ați așteptat degeaba. Nu o să vă dezamăgească! O să vă placă maxim!”, au spus Speak și Ștefania.

Cu s-a născut proiectul „Aventura, strigați: Ura!”

Speak a povestit despre noul proiect care va fi difuzat pe Netflix. Totul a plecat de la o vacanţă unde au combinat relaxarea cu aventura.

„Aventura, strigați: Ura! este un proiect care a început într-un moment de plină relaxare pentru mine și Ștefania. Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea. Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz”, spunea Speak,

Speak: Oriunde apărem noi doi, Ștefania este în stânga mea

Cei doi au povestit amuzaţi despre aventura lor de succes. Întrebat de jurnaliştii de la canca.ro, despre proiect, acesta a spus:

„E foarte multă comedie în niște locuri superbe de pe acest pământ. Veți vedea niște cârcote între noi doi. Mă enervează uneori!”. Cristina Ștefania intervine: „Și el pe mine”.

Speak: „Veți vedea tot felul de ciudățenii, dacă mâncăm, dacă nu mâncăm, șobolani, gândaci, chestii”.

Speak și Ștefania. Sursa foto: Instagram

Cuplul a stabilit ierarhia în casă: „Eu sunt cocoșul! Mă lasă să cred asta, e de treabă!”

Întrebaţi despre cine este cel mai responsabil în casă, Speak şi Cristina au răspuns:

Speak: Eu, îți dai seama, mă și mir cum de n-ai zis că tu.

Cristina Ștefania: El e cel responsabil. Dar liniștește-te, gata!

Speak: Eu sunt cocoșul! Mă lasă să cred asta, e de treabă.

Cristina Ștefania: Ce drăguț, sunt de treabă.