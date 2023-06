Spațiul vine în România! Eveniment istorica, la care participă NASA și astronauți internaționali

Space for a Better World, fundația non-profit din Florida, care are ca misiune să inspire și să educe oamenii de toate vârstele cu privire la explorarea spațială, și OP Global Events, o compania americană care a o fost creata de o romanca, specializată în organizarea de evenimente internaționale high-class, organizează în perioada 11-14 iunie, la București, AIM HIGHER ROMANIA.

AIM HIGHER ROMANIA va cuprinde următoarele evenimente în premieră pentru România: Space Days Romania din cadrul evenimentului POLI SpaceFEST, B2B Space & Tech Innovation Summit și AIM HIGHER Gala.

SPACEFEST este un eveniment realizat de Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Fundația Space for a Better World și OP Global Events și susține proiectul AIM HIGHER ROMANIA, menit să inspire și să educe oamenii de toate vârstele cu privire la explorarea

spațială.

Astronauți participanți la AIM HIGHER ROMANIA :

– Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist – cu 104 zile petrecute în spațiu și a zecea femeie

din lume care a plecat în SPAȚIU, precum și fondatoarea Space for Art Foundation;

– Dumitru Prunariu – cosmonaut român, primul și singurul român care a ajuns în SPAȚIU ;

– Sara Sabry – primul și singurul astronaut din Africa care a zburat în SPAȚIU în 2021, cu Blue

Origin ;

– Michael Lopez-Allegria (virtual), NASA și astronaut Axiom – un veteran a trei misiuni a navetei

spațiale și o misiune a Stației Spațiale Internaționale

– Dr. Soyeon Yi (virtual) – primul și singurul astronaut din Coreea de Sud, specializat în

biotehnologie.

Aceasta va fi prima vizită în România pentru astronauții Nicole Stott și Sara Sabry. „România, din mai multe motive, a fost întotdeauna pe lista mea de locuri pe care mi-am dorit să le vizitez. După ce am fost martoră la frumusețea acestei țări din spațiu, sunt încântată să o cunosc mai de aproape, având ocazia pentru prima dată să experimentez cultura și să cunosc oamenii din România. Aștept cu nerăbdare să împărtășesc românilor impresii despre frumusețea explorării spațiale, în speranța că îi vom inspira atât pentru a explora dincolo de planeta noastră, cât și pentru a contribui la dezvoltarea de noi tehnologii.

În cele din urmă, este în beneficiul planetei noastre și al tuturor formelor de viață să credem în explorare și în rezultatele aduse de acest domeniu. Sunt deosebit de încântată să ajut la un uriaș proiect de artă spațială pe care îl vom desfășura alături de copii și familiile acestora la Space Days, pe 11-12 iunie, la Universitatea POLITEHNICA din București. ” – Nicole Stott, astronaut NASA.

Detalii despre evenimentele AIM HIGHER ROMANIA :

– Space Days Romania din cadrul POLI SpaceFest 11 și 12 iunie: eveniment public pentru toate vârstele, organizat și găzduit de Universitatea POLITEHNICA din București ;

– B2B Space & Tech Innovation Summit, 13 iunie: eveniment dedicat discuțiilor despre beneficiile misiunilor spațiale, afacerilor aerospațiale, antreprenoriatului, inteligenței artificiale, oportunităților de investiții, agriculturii, securiății cibernetice, diversității și incluziunii în domeniul aerospațial și tehnologic;

– AIM HIGHER Gala, 14 iunie.

Evenimentele AIM HIGHER ROMANIA, B2B Space & Tech Innovation Summit și AIM HIGHER Gala sunt organizate de Christina Korp – Purpose Entertainment și fondator SPACE for a Better World și de Oana Tucker – fondator OP Global Events. Cele două femei de afaceri și-au unit forțele pentru a inspira românii să viseze.

„Am fost norocoasă să călătoresc în toată lumea alături de astronauți și să fiu martoră la impactul pozitiv pe care spațiul îl are asupra acestei planete. Într-o perioadă dificilă, plină de tineri îngrijorați de efectele pe care le au schimbările climatice asupra viitorului lor pe Pământ, este important să arătăm modul în care spațiul devine un instrument puternic și important pentru a ajuta la rezolvarea celor mai mari probleme ale lumii.” – Christina Korp, fost manager al astronautului Buzz Aldrin și fondator al Purpose Entertainment și Space for a Better World.

Primele două zile vor fi parte dintr-un eveniment public, găzduit și organizat de Universitatea POLITEHNICA din București, POLI SpaceFEST, cel mai mare eveniment din România dedicat explorării spațiului cosmic și oportunităților pe care acesta le oferă. UPB crede că explorarea este esența umanității, iar spațiul reprezintă astăzi una dintre cele mai mari oprtunități ale omenirii, astfel, vom participa la Space

Days Romania. Evenimentul va include de la întâlniri organizate pentru publicul prezent la POLI SpaceFEST cu cei trei astronauți prezenți, sesiuni de întrebări și răspunsuri, activități practice și construirea unei opere de artă spațială uriașă pe terenul Universității POLITEHNICA din București, până la traiectorii pentru o carieră în domeniul spațial, concursuri pentru elevi și studenți sau activități pentru întreaga familie, tehnologii inovative, experiențe spațiale cu ajutorul VR și AR, demonstrații de robotică, rachete,

Cea de a doua zi va fi ocupată de B2B Space & Tech Innovation Summit cu discuții în grup care evidențiază subiecte precum afacerile spațiale, antreprenoriatul, agricultura, energia, inteligența artificială, securitatea cibernetică, dezvoltarea de afaceri și oportunități de investiții, dezvoltarea forței de muncă, precum și discuții despre incluziune în spațiu și despre tehnologia necesară.

Cea de a treia zi va fi o sărbătoare și o ceremonie de premiere la GALA AIM HIGHER, cu tema „Cosmic Chic”. Premiile vor fi acordate fiecărui astronaut prezent la eveniment. Premiul Space Pioneer va fi acordat lui Dumitru-Dorin Prunariu, primul român care a plecat în spațiu. Premiul Space Inspiration va fi acordat lui Nicole Stott, astronautul care a inspirat mii de copii din spitalele din întreaga lume și din centrele de refugiați prin intermediul fundației sale – Space for Art, unind o comunitate din întreaga lume prin bucuria explorării spațiului și puterea vindecătoare a artei. Premiul Space Future va fi acordat astronautului Sara Sabry, prima femeie din Egipt și de pe continentul african care a plecat în spațiu în august 2021 pe Blue Origin.

Sara privește în viitor și către explorarea Lunii și a planetei Marte. „Vreau să prezint țara noastră frumoasă și oamenii extraordinari care fac mândră României în fiecare zi. În ultimii ani, România s-a dezvoltat atât de mult și a devenit cunoscută în întreaga lume pentru rezultatele

remarcabile din cercetare, iar acum, pentru inteligența artificială. Prin intermediul acestui eveniment, vom arăta unele dintre cele mai recente inovații din domeniu, dar, mai ales, ne dorim să inspirăm următoarea generație de români și de tineri să viseze. Cred că ceea ce pare imposibil de realizat poate deveni posibil dacă crezi foarte mult in ceea doresti as faci. Sunt foarte bucuroasa să aduc aceste eveniment si astronauti în țara mea natală, un eveniment foarte unic care nu s -a mai realizat in Romania sau CEE ” – Oana

Tucker, CEO și fondator al OP Global Events.