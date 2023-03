Soțiile dictatorilor care au sfârșit tragic. Cel care a împușcat-o pe Elena Ceaușescu: „Am ajutat-o să moară demn”

Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost prinși la Pitești, în seara zilei de 22 decembrie 1989, și împușcați trei zile mai târziu, pe data de 25 decembrie, prima zi de Crăciun.

Fostul ofițer al Armatei Române, Ionel Boieru, a făcut parte din plutonul de execuție.

El a povestit că la unitatea militară din Boteni, una de cercetare diversiune, s-a dat un ordin, cu zi înainte de execuție, pentru a se forma o grupă de opt militari, pentru a executa o misiune specială.

A urmat procesul soților Ceaușescu

În cazarma de la Pitești, soții Ceaușescu au fost judecați de un tribunal militar, constituit ad hoc, care a dispus condamnarea acestora la moarte.

Sentința a fost pusă în executare, imediat, fără a exista un apel sau un recurs.

”S-a aprobat să fie executați împreună, atunci au intrat subofițerii mei, i-au legat la mâini. Eu cu un militar l-am dus pe el spre locul de execuție. Pe drum l-am simțit că i s-au înmuiat picioarele. Când a văzut militarii mulți și civilii care erau în unitate a strigat trăiască România socialistă și a cântat primele versuri din Internațională. L-am dus la zid”, a mai relatat Ionel Boieru.

”I-am ajutat să moară demni”

Cu Elena Ceaușescu, cei opt militari de la Boteni au avut mai mult de lucru, după ce aceasta a început să se zbată din ce în ce mai tare.

Pe drumul spre locul execuției, Elena Ceaușescu l-a înjurat pe unul dintre subofițerii care o însoțeau.

”I-am ajutat să moară demni. M-am întors cu cei doi, am făcut șase pași și am ordonat foc. De la șold am tras trei serii. Primul a picat el și apoi ea s-a dus în stânga și a picat cu tâmpla dreaptă de beton. După ce am tras eu, a tras următorul un singur cartuș, când s-a terminat execuția a tras și celălalt o rafală”, a mai povestit ofițerul, citat de Antena3.

Eva Braun a murit tragic

O altă soție de dictator, care a murit în condiții tragice, este Eva Braun. Aceasta s-a căsătorit cu Adolf Hitler, în 29 aprilie 1945, în buncărul de la Berlin.

O zi mai târziu, pe 30 aprilie, Eva Braun a murit după ce a înghițit o capsulă cu cianură, în timp ce Adolf Hitler s-a împușcat în cap.

Trupurile celor doi ar fi fost ARSE de soldații SS și nu au mai fost găsite niciodată.

Soția lui Lenin a murit în chinuri

Nadejda Krupskaia a fost soția lui Vladimir Ilici Lenin, cel care a crea Uniunea Sovietică.

După decesul lui Lenin, Nadejda Krupskaia a continuată să scrie și să vorbească despre realizările soțului ei, dar nu a uitat să îl critice pe Stalin, fapt care i-a semnat condamnarea la moarte.

În 1939, cu două zile de a împlini 70 de ani, Krupaskaia se afla la o masă, alături de mai mulți prieteni, când i s-a făcut brusc rău și a leșinat.

A fost transportată la spital, unde a murit chiar în ziua în care a împlinit 70 de ani, în chinuri groaznice, după ce medicii nu i-au acordat niciun fel de îngrijire medicală, la ordinul direct al lui Stalin, scrie și clickpentrufemei.

Chiar și soția lui Stalin a trăit o astfel de dramă. Pe data de 9 noiembrie 1932, Nadia Alilueva a fost găsită împușcată în inimă, chiar în apartamentul prezidențial de la Kremlin. Ea s-ar fi sinucis din cauza unor traume emoționale provocate chiar de Stalin.