Soția și fetița campionului de kickboxing, Claudiu Bădoi, bătute într-un parc din București. Au ajuns la IML

Fetița de patru ani care a fost bătută la locul de joacă din cartierul Militari, este fiica luptătorului de kickboxing, Claudiu Bădoi.

Sportivul a declarat la poliție cum a avut loc incidentul. El susține că și-a lăsat fetița cu o bună prietenă de familie pentru a merge în parc, în timp ce el și soția lui au mers la antrenament.

Ulterior, la locul de joacă a existat o altercație între copiii prezenți, fapt ce a generat intervenția unui alt părinte, care a lovit-o de mai multe ori pe fetița lui Claudiu Bădoi, cu palmele peste față și peste cap.

„Am luat-o pe soție și am plecat imediat în parc. Doamna care ne lovise copilul era foarte agresivă. Imediat, s-a repezit la soția mea și a luat-o la bătaie. Am evitat s-o lovesc pe această femeie, mai ales că sunt sportiv de performanță. Am fost, totuși, nevoit s-o îmbrâncesc, pentru că nu mai voia să-i dea drumul nevestei mele”, a povestit luptătorul de Kickboxing, Claudiu Bădoi.

Sportivul și-a dus fetița și la Institutul de Medicină Legală pentru ca medicii legiștiști să stabilească gravitatea leziunilor suferite, dar și numărul de îngrijiri medico legale care sunt necesare pentru ca acestea să se vindece.

Anchetă la Secția 21 după ce soția și fetița lui Claudiu Bădoi au fost bătute

Incidentul a fost reclamat de sportiv, la Secția 21 de Poliție din București. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, împotriva agresorului despre care se spune că face parte din clanul Fifi, din zona Militari.

Polițiștii susțin că pe numele agresorului există mai multe plângeri depuse de alte persoane, pentru același mod de operare, agresiune asupra unor copii de vârste foarte mici.

În cursul zilei respective, membrii clanului Fifi l-au amenințat pe luptătorul de Kickboxing, pe rețelele de socializare.

„Pe lângă amenințări, m-au făcut criminal, au spus că sunt un pericol pentru copiii pe care îi antrenez la sala mea de kickboxing și mi-au jignit copilul într-un mod incalificabil. Chiar dacă situația este greu de suportat pentru un tată, am decis că nu am dreptul să-mi fac singur dreptate, așa că aștept ca polițiștii și procurorii să-și facă treaba, iar cei care au greșit, să suporte consecințele impuse de lege, mai ales că medicii de la spitalul de copii i-au dat fetei mele o trimitere la psiholog, deoarece a suferit și o traumă psihică în urma incidentul din parc”, a declarat Claudiu Bădoi, pentru Gândul.