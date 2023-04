Soția lui Nosfe, la capătul puterilor. Mădălina Crețan face noi dezvăluiri despre moartea rapperului

Mădălina Crețan a povestit că îi plăcea să gătească pentru soțul său, dar că acum totul s-a schimbat. De când acesta a murit, soția lui Nosfe nu mai gătește și nu mai are poftă de mâncare. Cu toate astea, ea încearcă să fie puternică pentru fetița lor, Iris.

„Momentan doar am conștientizat că eu mi-am dorit să gătesc doar pentru el. Și deocamdată este o traumă la nivel psihologic pe care încerc să o repar. Mâncarea nu mai reprezintă nimic pentru mine, din niciun punct de vedere. Nici să o mănânc, nici să o gătesc. Am un blocaj. Mănânc cât să nu cad din picioare. Încerc să identific problema”, a spus aceasta pentru Cancan.

Soția lui Nosfe a mai povestit că fiica lor, Iris, a fost foarte afectată de moartea tatălui ei și că a încercat să o ducă la cât mai multe activități pentru a își ocupa timpul. Mădălina Crețan a mărturisit că va face orice pentru a o vedea fericită pe micuță.

„Acum e mai ok după pierderea tatălui. Dar în adevăratul sens al cuvântului nu va mai fi niciodată. Sper să compensăm, să fiu și mamă și tată pentru ea. Nu suntem singure chiar deloc, din fericire. Fetița câștigă concursuri naționale la gimnastică aerobică. E la un club privat din București. A participat la prima competiție a federației la categoria de vârstă 7-8 ani și a luat locul 1. A fost apoi la o altă competiție, tot locul 1, la un grup mai mare și la trio. O sprijin din tot sufletul, indiferent de ce decizie va lua. Un copil nesprijinit de părinte, e sortit eșecului”, a spus fosta concurentă de la Chefi la cuțite.

Mădălina Crețan, despre moartea lui Nosfe

Chiar dacă are inima distrusă, soția lui Nosfe a spus că nu au existat niciodată semne de întrebare privind cauza decesului și că așa a fost să fie.

„ Nu au existat niciodată semne de întrebare privind cauza decesului. Consider că moartea nu ne-o putem nici amâna, nici pregăti. Date exacte de la specialiști încă nu am, nu am primit informații. Și oricum nu mă interesează să le am. Nu schimbă absolut cu nimic cele întâmplate”, a mai spus ea.